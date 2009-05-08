В КИУ прогнозируют усиление влияния правоохранительных органов на избирательный процесс

Киев. 8 мая. УНИАН. Комитет избирателей Украины прогнозирует, что во время будущих выборов усилиться влияние правоохранительных органов на избирательный процесс.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

“На прошлых выборах мы хвалили украинскую милицию за то, что она обеспечивала порядок на участках, за то, что она не вмешивалась в выборы. Последние местные выборы показали, что правоохранительные органы не столько вмешиваются в избирательный процесс, сколько своей бездеятельностью способствуют нарушениям”, - сказал он. А.ЧЕРНЕНКО отметил, что правоохранительные органы будут использоваться в качестве определенного элемента PR. В частности, по его словам, это будет касаться публичных заявлений относительно „проблем с законом” отдельных политиков. Однако, отметил он, на сегодняшний день различные правоохранительные органы ориентированы на различные политические силы, а украинские граждане все меньше реагируют на „выбросы компромата”, поэтому эффективность подобных технологий будет незначительной.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отметил, что уже началась определенная кампания против министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, что подтверждает информация о якобы инциденте во франкфуртском аэропорту. “Фактов пока нет, а уже начали об этом говорить и Партия регионов начала вести разговоры об отставке”, - сказал он. В.БАЛА отметил, что милиция действительно будет играть очень значительную роль в процессе избирательной кампании. Он объяснил это тем, что некоторые политические силы будут заинтересованы в проведении политических митингов и массовых акций протеста и сейчас делается все, чтобы минимизировать влияние правоохранительных органов на запрет относительно проведения этих акций.