Профсоюз работников газовых хозяйств заявляет о проведении с 13 мая второго этапа Всеукраинской акции протеста

Киев. 12 мая. УНИАН. Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявляет о проведении с 13 мая второго этапа Всеукраинской акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВОЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, в Киеве работники газовых хозяйств проведут митинги под Кабинетом министров и Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ). Ожидается, что в Киев 13-14 мая приедут более 5 тысяч человек.

«Акция будет бессрочной. Завтра митинг возле НКРЭ», - сказал он.

Среди основных требований протестующих - пересмотр действующих тарифов на транспортировку газа, увеличение заработных плат, недопущение масштабных техногенных катастроф на газовых сетях, выплата долгов за услуги. В случае невыполнения требований участники акции - более четырех десятков предприятий по газораспределению и газификации – объявят о бессрочной забастовке по всей стране.

«Перейти к непопулярным действиям профсоюз вынуждает катастрофическое состояние газовой инфраструктуры страны и нежелание властных органов принять стратегические решения по выведению отрасли из кризисного состояния, принять действенные меры для обеспечения безаварийной работы сетей», - пояснил причины протеста И.ЯРОВОЙ.

При этом он добавил, что с августа прошлого года, после проведения первого этапа Всеукраинской акции протеста, отраслевой профсоюз неоднократно информировал правительство, профильное министерство, НКРЭ о крайне тяжелом финансовом состоянии газораспределительных предприятий и возможности техногенных катастроф.

По словам И.ЯРОВОГО, за пять последних лет протяжность газораспределительных сетей увеличилась почти на 25% и сегодня составляет более 300 тыс. км, а количество газифицируемых квартир по стране достигло 11 млн. Таким образом, безопасность двух третей населения Украины прямо зависит от состояния газового хозяйства. В то же время количество распределительных газопроводов, которые нуждаются в замене, составляет свыше 60%.

При этом в 2008 году в Украине зафиксировано 124 несчастных случая с прорывом газа, что на 40% больше, чем в 2007 году, пострадало 211 человек, погибло – 90. А в первом квартале 2009 года при использовании бытового газа уже произошло 40 несчастных случаев, пострадало 75 человек, из них 51 погиб.

По словам И.ЯРОВОГО, несоответствие тарифов на транспортировку и поставку природного газа экономически обоснованному уровню; увеличение технологических потерь в результате подорожания импортированного топлива, отсутствие средств на ремонт и обновление сетей; сокращение объемов поставок природного газа на 10-15%, а в отдельных областях – в 1,5-2 раза от показателей прошлого года привели к недополучению предприятиями отрасли средств на сумму 1,2 млрд. грн.

Также он добавил, что, несмотря на приведенные выше факты и принятые Кабинетом министров Украины постановления для улучшения финансового состояния отрасли, НКРЭ упрямо игнорирует все обращения относительно установления справедливых, экономически обоснованных тарифов на транспортировку и поставку природного газа.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2008 года, впервые со времен независимости, по всей Украине началась бессрочная акция протеста Профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве на митингах под зданием Кабинета министров и Секретариата Президента участвовали более 3 тыс. человек – представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации.

Основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке и поставке природного газа.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей.