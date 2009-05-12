Эксперты допускают, что завтра УЕФА может не назвать все города для матчей Евро-2012

Киев. 12 мая, УНИАН. Исполком УЕФА на своем заседании 13 мая может не назвать окончательно все города в Украине и Польше, где пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Подготовка Украины к Евро-2012: предварительные итоги, перспективы городов-претендентов” высказал эксперт “Комитета общественного контроля ЧЕ-12” Андрей КАПУСТИН.

”Сегодня прозвучала информация первого вице-президента Федерации футбола Украины Сергея СТОРОЖЕНКО о том, что УЕФА завтра может не назвать окончательно все города, где будут проходить финальные игры Чемпионата Европы по футболу 2012 года”, - сказал А.КАПУСТИН.

По его словам, одним из аргументов в пользу этого мнения может быть то, что на подобные чемпионаты города называются за два года до начала турнира, то есть, “речь может идти об июне 2010 года, а не о мае 2009-го”.

Эксперт считает, что “в этом есть какой-то резон, потому что остановить на скаку 12 городов, которые сегодня активно включены в процесс подготовки, было бы не совсем логично”. Он отметил, что украинские города только в 2009 году “расскачались и взяли какой-то темп”.

Кроме того, добавил А.КАПУСТИН, начатые проекты по подготовке к турниру в городах, которые не будут названы, могут превратится в долгострои, а активное обновление инфраструктуры в таких городах может вовсе остановиться. Поэтому он убежден, что еще один год будет лишь на пользу Украине.

Со своей стороны, первый заместитель председатель КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО высказал иное мнение. Он отметил, что в случае определения городов-хозяев матчей Евро-2012 средства на подготовку будут расходоваться более эффективно. В частности, он считает, что удастся избежать “распыления” средств из государственного бюджета, которые будут сконцентрированы на определенных городах.

Вместе с тем, эксперты, отвечая на вопросы журналистов, отказались дать личные прогнозы относительно того, на каких городах УЕФА остановит свой выбор. В то же время они подчеркнули, что надеются на справедливый и экономически оправданный для Украины «финальный вердикт УЕФА».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА по результатам заседания 12-13 мая определит города в Украине и Польше, которые будут принимать Евро-2012. Сейчас за право принять матчи европейского футбольного первенства 2012 года соревнуются по шесть городов в каждой стране.