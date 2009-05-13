Киев. 13 мая. УНИАН. Народное движение «Третья Республика» выступает за создание органа по национализации предприятий с неэффективным управлением.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН секретарь «Третьей Республики» Михаил ЧАПЛЫГА.

По его словам, массовые увольнения рабочих с предприятий, остановка производственных циклов, перегрузка государственного бюджета социальными выплатами ставят вопрос о легитимности управления предприятиями их нынешних собственников и о необходимости их национализации.

В таких условиях, по мнению М.ЧАПЛЫГИ, путем оздоровления экономической и социальной ситуации в стране может стать национализация предприятий с неэффективным управлением, для чего необходимо создать соответствующий орган.

По его словам, такой орган может быть создан как при Фонде государственного имущества или Министерстве промышленной политики, так и отдельно. В обязанности данного органа должны входить, в частности, сбор информации о предприятиях, которые де-факто находятся в состоянии банкротства, и оценка нынешнего состояния предприятий с точки зрения включения их в антикризисные государственные программы.

М.ЧАПЛЫГА отметил, что следующим этапом после национализации предприятий должна стать разработка механизма обеспечения их государственными заказами, для чего эти предприятия необходимо будет включить в систему финансирования госпрограмм.

Как отметил секретарь «Третьей Республики», в ближайшее время данные предложения будут направлены на рассмотрение Кабинета Министров Украины, Секретариата Президента, Совета национальной безопасности и обороны Украины.