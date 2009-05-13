Депутат Фельдман предлагает ВР значительно усовершенствовать упрощенную систему налогообложения

Киев. 13 мая. УНИАН. Народный депутат от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН предлагает Верховной Раде значительно модернизировать и усовершенствовать упрощенную систему налогообложения для субъектов малого предпринимательства.

Об этом А.ФЕЛЬДМАН сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Народный депутат отметил, что с этой целью им был зарегистрирован соответствующий проект закона «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства». По словам А.ФЕЛЬДМАНА, главным нововведением предлагаемого проекта является увеличение объемов годовой выручки, которая подлежит упрощенной системе налогообложения. В частности, для физических лиц с 500 до 5 млн. грн., а для юридических – с 1 млн. до 4 млн. грн. Кроме того, отметил народный депутат, предусматривается ввести дифференцированные ставки единого налога для физлиц, который составит с объемом годовой выручки до 500 тыс. грн. от 20 до 200 грн. в месяц; от 500 тыс. до 1 млн. – 200-500 грн.; 1 млн. – 1,5 млн. грн. – 500-900 грн.; 1,5-2 млн. грн. – 900-1500 грн.

А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что законопроектом предлагается увеличить количество лиц, которые в течении года находятся в трудовых отношениях с субъектом малого предпринимательства-физлицом с 10 до 20 человек, и увеличить отчислений с единого налога в Пенсионный фонд с 42 до 53% за счет уменьшения отчислений в фонды социального страхования.

Народный депутат высказал уверенность, что принятие данного проекта позволит стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в Украине. «Это будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также стабильное и своевременное отчисление налогов с малых предпринимателей в бюджет страны», - сказал он. А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что данный проект документа учитывает все реалии, которые сложились в экономике, поскольку на сегодня относительно налогообложения малых предпринимателей действует «устаревший» Указ Президента «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 3 июля 1998 года.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, проводятся ли на данный момент консультации между фракциями относительно поддержки принятия данного закона, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что он является противником принятия законов исходя из политической целесообразности. «У нас, к сожалению, огромное количество вещей политизировано. Складывается такая ситуация, что очень часто парламент принимает законы не по существу, а исходя из того, насколько это выгодно», - сказал народный депутат. А.ФЕЛЬДМАН отметил, что уже сегодня принятие данного законопроекта поддерживают предприниматели практически всех регионов страны, свидетельством чему являются письма, которые поступают в адрес инициаторов законопроекта. «То, что мы сегодня предлагаем, это основа. Я думаю, ситуация с принятием будет непростая», - сказал он. При этом А.ФЕЛЬДМАН заверил, что если законопроект не пройдет в целом, то на его основе будут разработаны еще ряд проектов документов, которые будут зарегистрированы в ВР. «Если он не будет поддержан в целом, мы его разобьем на разные более мелкие законы и проведем их отдельно», - подытожил он.