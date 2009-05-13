Киев. 13 мая. УНИАН. Известный путешественник Федор КОНЮХОВ надеется пройти с сине-желтым флагом вокруг света и построить яхту с названием «Украина».

Об этих намерениях уроженца Украины, но гражданина России сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Благотворительного фонда Федора Конюхова в Украине Михаил КУМОК.

Как он сообщил, сегодня из столицы Монголии г. Улан-Батора стартует очередная экспедиция путешественника, которая пройдет по Великому шелковому пути.

Маршрут этой научно-гуманитарной экспедиции пройдет через Республику Алтай, Алтайский край, Новосибирскую, Омскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Башкирию. В октябре экспедиция достигнет столицы Калмыкии Элисты, преодолев расстояние свыше 6 тыс. км.

М.КУМОК отметил, что на сегодняшний день экспедиция профинансирована правительством Калмыкии с целью, чтобы ее участники преодолели путь до Элисты в честь 400-летия присоединения калмыков к России.

«А вот что будет дальше – пока вопрос. Наш земляк готов продолжать движение по Великому шелковому пути, который, как известно, шел через всю Европу до древней Лютеции (Парижа). Фонд Конюхова в Украине работает для того, чтобы продолжение экспедиции состоялось», - сказал М.КУМОК, выразив надежду получить для этого поддержку в Украине, в частности от органов власти.

«Я хотел бы пройти с сине-желтым флагом вокруг света, построить яхту с названием «Украина». Я бы за честь посчитал выступать в соревнованиях от такой страны – моей Родины», - передал пожелания известного путешественника М.КУМОК.