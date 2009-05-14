Киев. 14 мая. УНИАН. Журналисты “Українського тижня” заявляют о тайном наблюдении за ними через корпоративную компьютерную сеть с помощью специальной программы “Шпион”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили журналисты еженедельника Анна БАБИНЕЦ и Сергей ГУЗЬ, а также председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Роман СКРИПИН.

“Я не знаю, кто читал и кто следил за журналистами. Я не имею оснований утверждать, что это делало руководство. Однако, другим способом инсталлировать программное обеспечение и следить за тем, что делают журналисты на своем рабочем месте, таким образом нарушая элементарные законодательные нормы, – это факт установлен”, - сказал Р.СКРИПИН.

В свою очередь, А.БАБИНЕЦ сообщила, что после увольнения в апреле журналиста, председателя профсоюзной организации С.ГУЗЯ, когда начали распространяться слухи о прослушивания работников издания, они решили провести соответствующее расследование.

По словам бывшего журналиста “Українського тижня” Анатолия БОНДАРЕНКА, во время технической проверки внутренней сети была обнаружена программа-шпион, которая была установлена на 24-х из 40 компьютеров в редакции, в том числе и на компьютере главного редактора.

“Эта программа позволяет контролировать и прослушивать одновременно 250 компьютеров, то есть и на одном управляющем компьютере человек может пересматривать экраны пользователей в реальном времени. Возможности программы - большие, это, кстати, российский продукт”, - сказал он.

А.БОНДАРЕНКО сообщил, что эта программа может стоить около 13 тыс. грн.

“У нас не было возможности проверить компьютеры менеджеров. Можем сказать, что этой программы не было на компьютерах двух руководителей отделов, а также журналистов, которые недавно работают в журнале”, - добавил бывший сотрудник издания.

“Если наша сеть в редакции не защищена, то страдают и те люди, с которыми мы общаемся, наши источники, эксперты. Мы ожидаем первый шаг от самого руководства “Українського тижня”, что оно проведет служебное расследование, сделают его публичным. Мы ожидаем, что руководство сообщит и нам, и общественности, что собственно случилось и почему такая программа стояла на 24 компьютерах”, - сказал С.ГУЗЬ.

По его словам, коллектив журнала рассчитывает, что руководство “Українського тижня” признает свою ошибку и вернется к переговорам относительно урегулирования трудового конфликта через подписание коллективного договора.

“Если руководство признает свою ошибку, проведет расследование и будет инициировать привлечение к ответственности того человека, который эту программу установил, возможно от нас и не будет никакого обращения в прокуратуру. Но если руководство не будет принимать никаких мер, мы будем обращаться в правоохранительные органы”, - заявил С.ГУЗЬ.