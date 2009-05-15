ВОЛЯ запускает «Безліміт»

С 15 мая компания ВОЛЯ для новых и действующих абонентов услуги "Воля" Бродбенд" внедряет новый акционный пакет услуг без ограничения доступа к ресурсам Интернета стоимостью 80 грн/мес. В данном пакете трафик, то есть потребленный абонентом объем информации, не тарифицируется.

В данном профиле потребления устанавливается комфортная для пользования ресурсами Интернета скорость. Как и в регулярных профилях потребления, качественные характеристики данного профиля устанавливаются в соответствии с реальным потреблением абонентов и будут корректироваться в соответствии с увеличением потребностей абонентов.

Акционный профиль потребления «Безліміт» доступен для подключения в течение

ограниченного периода: с 15 мая по 30 июня 2009 года. Для абонентов, которые

подпишутся на данный пакет, акционные условия данного пакета будут действовать до конца года – до 31 декабря 2009 года.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский отмечает: «Для формирования своего торгового предложения мы используем четкое ориентирование на совершенно конкретные потребности абонентов и цели пользования услугой Интернет. В каждый из профилей потребления, предлагаемых нашей компанией, заложен объем информации, который в настоящее время превышает существующие фактические потребности абонентов, но соответствует ожиданиям каждой из групп наших пользователей. И потому, выбрав подходящий для себя профиль потребления, абонент без каких-либо ограничений

пользуется услугой в соответствии со своими запросами, платя фиксированную абонентную плату. Новый акционный пакет услуг без тарификации трафика соответствует ожиданиям тех абонентов, которые желают получить постоянный доступ в Интернет на комфортной для работы скорости и по привлекательной и доступной цене. В целом комплекс услуг, дополнительных сервисов и удобств, которые входят в пакеты, предлагаемые нашей компанией, является уникальным на рынке».

Каждый абонент компании ВОЛЯ получает следующие преимущества и удобства:

легкое управление своей услугой на Персональном сайте: возможность следить за интенсивностью пользования услугой и менять по желанию профиль потребления, временно приостанавливать/восстанавливать услуги, формировать счета, подтверждать оплату, получать полную информацию о начислениях и платежах; оплата услуг в режиме on-line на Персональном сайте, а также через терминалы ibox; кредит доверия в размере ежемесячной абонентной платы, установленный по умолчанию для каждого абонента; доступ к полезной информации на Портале абонента, который позволяет быстро найти ответ на большинство вопросов в базе знаний, получить консультации в режиме on-line, а также воспользоваться бонусными программами; круглосуточная сервисная поддержка; возможность не покупать оборудование (кабельный модем) – компания предоставляет его в пользование; возможность заказывать дополнительные сервисы и услуги.

http://www.volia.com/

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.

Алина Сигда Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./ факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com

http://www.volia.com/