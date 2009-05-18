21 мая под стенами ВР и Кабмина «упрощенцы» проведут акцию протеста против повышения налогов и сборов

Киев. 18 мая. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса, в частности те, кто работает по упрощенной системе налогообложения, проведут 21 мая в 10.00 под стенами Верховной Рады и Кабинета министров Украины всеукраинскую акцию протеста против повышения налогов и сборов.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор Совета частных предпринимателей Украины, глава Винницкого городского объединения предпринимателей Алла АЛЕКСЕНЦЕВА, в частности, протестующие намерены добиваться отмены постановления КМУ №366 от 14 апреля 2009 года, касающегося уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, работающими по упрощенной системе налогообложения, требовать не допустить принятия законопроектов №3532, №3521 и №4112, которыми предлагается увеличить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также ужесточить требования к работе «упрощенцев».

В целом, по ее словам, начиная с января, начался «законодательный террор», который выражался в подготовке законопроектов, направленных на увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

«Нет сегодня у правительства права уничтожать самодостаточную личность – субъекта хозяйствования», - подчеркнула А.АЛЕКСЕНЦЕВА.

Как отметил президент Харьковского Клуба предпринимателей Александр ВАСИЛЬЕВ, шаги власти, направленные на увеличение налоговых поступлений от малого бизнеса, были бы оправданными, если бы данный сектор экономики был полностью сформирован и владел достаточным ресурсом. При этом сегодня малый и средний бизнес находится на стадии зарождения. Так, по его словам, в Украине на 1 тыс. человек населения приходится около 10 представителей малого и среднего бизнеса, в тоже время в Европе – 35, в Америке – 74. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Украины составляет всего 10%, при том, что в Евросоюзе – 65%, отметил А.ВАСИЛЬЕВ.

В свою очередь глава организации работодателей «Хмельниччина» Надежда ПОГОСЯН уверена, что сегодня в стране проводится «целенаправленная политика уничтожения малого бизнеса». При этом, если в столичном регионе последствия последних решений Кабмина пока незаметны, то в регионах малый бизнес, понимая, что не сможет платить повышенные суммы налогов, уже начинает уходить в тень.

Глава профкома «Черниговского профсоюза предпринимателей» Елена ВАРНАКОВА обратила внимание на несоответствие между публичными выступлениями представителей власти, в которых они заявляют о готовности во всем поддерживать бизнес, и реальными решениями.

Представитель Полтавской области, председатель «Союза предпринимателей Лубенских рынков» (г. Лубны, Полтавская обл.) Надежда РЕВА отметила, что в небольших городах, где нет крупных предприятий, малый бизнес является единственным способом выжить

А.АЛЕКСЕНЦЕВА убеждена, что принятие постановление КМУ №366 приведет к тому, что мелкий бизнес будет массово сдавать документы. При этом работать предприниматели не перестанут, просто теперь вместо того, чтобы платить в бюджет, они будут платить той же милиции и, таким образом, фактически будет «узаконен государственный рэкет».

В тоже время Н.ПОГОСЯН считает, что это «завышенная оценка украинского правительства», так как даже рэкет понимает, что с ростом малого и среднего бизнеса его доход будет только увеличиваться.

Сколько именно человек примут участие в акциях протеста участники пресс-конференции не уточняют, и лишь отмечают, что акция будет действительно массовой. Так планируется, что для участия в акции приедут предприниматели из 18 регионов Украины, включая Киев.

Как сообщила А.АЛЕКСЕНЦЕВА акция протеста будет проходить под зданием Верховной Рады, Кабмина, возле Украинского дома. Также протестующие соберутся под Секретариатом Президента Украины. «Они вроде бы как ни при чем, но на всякий случай» - сказала А.АЛЕКСЕНЦЕВА.