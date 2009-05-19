Ющенко просят наложить вето на запрет игорного бизнеса

Более 30 тыс. работников игорного бизнеса со всех регионов Украины 18 мая провели акцию протеста у стен Секретариата президента Украины, пишет «Главред». Участники митинга протестовали против мгновенного и полного запрещения игорного бизнеса, что лишает их рабочих мест и стабильной заработной платы.

В частности, по мнению организаторов акции, недавние трагические события в Днепропетровске стали причиной политических спекуляций, в результате которых без работы могут остаться 200 тысяч занятых в отрасли лиц.

Митингующие потребовали от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО наложить вето на закон "О запрещении игорного бизнеса в Украине".

"Лишь в его (Президента. - УНИАН.) силах вернуть работу сотням тысяч граждан Украины", - говорилось в заявлении работников игорного бизнеса.

Представители игорного бизнеса утверждают, что выступают за усиление законодательной базы, которая регулирует бизнес.

"Этот процесс должен быть продуманным и взвешенным, с учетом опыта других государств, а не поспешным и спекулятивным», - сказано в заявлении. По словам митингующих, цель протестов - напомнить о том, что принятый закон нарушает права работников игрового бизнеса.

Как напоминает "Главред", 15 мая Верховная рада Украины приняла закон "О запрещении игорного бизнеса в Украине", которым отменяются действующие и прекращается выдача новых лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению публичных азартных игр. 16 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что проведет дополнительные консультации перед тем, как принять окончательное решение относительно этого закона. Глава государства отметил, что закон не разрешает саму проблему и приводит к тенизации и коррупции в этой сфере.

"Закон дышит популизмом и отбрасывает нас от сути ответа. Остается за бортом государственная регуляция этой проблемы. Ни правительство, ни парламент не высказались профессионально", - сказал Президент.