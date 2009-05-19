Третья персональная выставка Майка Вилларда “Красочная жизнь” в музее Кавалеридзе

КИЕВ - 15 мая, 2009 – Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе принимает у себя выставку картин Майкла Вилларда. Выставка проходит с 15 по 25 мая, 2009. Торжественное открытие выставки состоится во вторник, 19 мая в 19 часов.

«Красочная Жизнь» станет третьей персональной выставкой Вилларда. Выставка объединяет более чем 30 полотен, некоторые из которых находятся в частных коллекциях и были вновь собраны специально для проведения данной выставки.

Виллард, генеральный директор рекламного и PR-агентства Willard с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле, начал заниматься живописью в возрасте 49 лет, живя на то время в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Прошло почти 13 лет, создано более чем 400 картин, но художник продолжает экспериментировать с цветом, вдохновляемый той богатой естественной палитрой, которая окружает его в Киеве.

«Мне кажется, что смесь масляной краски и льняного масла – лучше любого парфюма. – говорит Виллард. – Мне всегда было неловко называть себя художником. Я - любитель». Виллард также является автором книг, среди которых «Пиарщик» и «Оптимистичный пришелец», которая сейчас готовится к печати.

Музей Ивана Кавалеридзе находится по адресу: г. Киев, ул. Андреевский спуск, 21.

Майк Виллард, генеральный директор рекламного и PR агентства полного цикла «Willard», с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. В этом бизнесе он уже 30 лет

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Willard - рекламное и PR-агентство полного цикла с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. Основанное в 1997 году, сегодня агентство насчитывает более 100 сотрудников, которые предоставляют высокопрофессиональные услуги в области рекламы, BTL-активностей, связей с общественностью и правительством, тренингов и издательского дела.

Пресс-служба Willard

Анна Сердюк

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