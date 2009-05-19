Киев, 19 мая. УНИАН. Крымские татары намерены продолжать голодовку до принятия решения правительства о выделении им земельных участков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили участники пикета здания Кабинета министров Украины, представители общественной организации «Авдет» Нариман ПОТЕЛОВ, Дилявер РЕШИТОВ, Ринат ШАЙМАРДАНОВ и Решат СЕЙДАЛИЕВ.

«Голодовка будет проходить до принятия решения. Если решения не будет, возможна голодная смерть одного из участников акции», - сказал Р.ШАЙМАРДАНОВ.

В свою очередь Н.ПОТЕЛОВ сообщил, что с сегодняшнего дня акция протеста переходит в новую форму – лежачую забастовку. «Участники акции лягут перед Кабмином на землю и будут лежать в течение светового дня. Власть не оставляет нам другого выхода. Мы готовы идти до последнего, чтобы привлечь внимание премьер-министра к нашей проблеме. И это будет повторяться ежедневно, до решения нашего вопроса», - отметил он.

Н.ПОТЕЛОВ уточнил, что в настоящее время из 120 участников пикета о голодовке объявили 7 человек, в том числе 5 мужчин и 2 женщины.

Между тем Р.СЕЙДАЛИЕВ добавил, что участники акции представляют интересы 15 тысяч семей украинских граждан разных национальностей: крымских татар, украинцев, русских, армян и греков, проживающих в Крыму.

По словам Д.РЕШИТОВА, с 16 мая правоохранительные органы начали оказывать давление на участников акции. «Когда обессиленные от голода участники акции развернули спальные мешки и легли на землю, наряд милиции потребовал свернуть надувные матрацы и спальные мешки, требуя проводить голодовку стоя или сидя. Прозвучали угрозы применить силу или вызвать уборочную технику якобы для очистки территории», - уточнил он.

По его словам, милиция вызвала скорую помощь для освидетельствования физического состояния участников акции, но врачи не провели никакого обследования, а предложили голодающим написать заявление об отказе в предоставлении медицинской помощи. «Получив отказ подписывать такое заявление, врачи уехали», - сказал Д.РЕШИТОВ.

«Идут пятые сутки голодовки. Несмотря на официальное извещение о голодовке, участникам акции не было предоставлено медицинское сопровождение, голодующим запрещают ложиться, утверждая, что это является нарушением общественного порядка. Несмотря на это, никакой определенности по земельному вопросу нет», - подчеркнул Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, крымские татары начали акцию протеста перед зданием правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

15 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО на заседании правительства поручила министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы крымских татар, пикетирующих здание Кабинета министров.

Премьер предложила министру выйти к участникам акции протеста и выслушать их требования.

Через месяц, 15 мая, участники акции протеста объявили голодовку и передали в Секретариат Кабмина соответствующее заявление на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

В тот же день, 15 мая, министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК, комментируя объявленную голодовку, сообщил, что Министерство охраны окружающей природной среды Украины предлагает Кабинету министров своим решением выделить 27 гектаров земли в Крыму для потребностей крымских татар. По словам Г.ФИЛИПЧУКА, специальная рабочая группа по земельному вопросу в Крыму подготовила два проекта соответствующих решений правительства, которые должны рассматриваться на заседании 20 мая.

Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.