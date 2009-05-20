POGODA.ukr.net расширила покрытие на Европу и Россию

На pogoda.ukr.net появилась полезная информация для любителей путешествий о погоде в городах России и стран Европы: климатические данные, а также сведения о часовом поясе и местном времени.

На сервисе будет доступны погодные данные 809 городов стран Европы, таких как Австрия, Болгария, Великобритании, Венгрия, Испания, Турция, Швейцария, Италия и других. Это температура воздуха, скорость и направление ветра, облачность, влажность и давление, а также часовой пояс, местное время, и время восходов и закатов. Помимо текущих климатических данных, доступен и прогноз на ближайшие 3, 5 и 7 дней.

Вся информация на pogoda.ukr.net получена из первых рук – непосредственно с метеостанций, которые расположены в представленных городах.

Погода по Европе доступна по ссылке «Европа» на pogoda.ukr.net.

Россия на pogoda.ukr.net представлена 300 городами и доступна по ссылке «Россия».

В скором времени в зону покрытия pogoda.ukr.net войдут аэропорты Европы, курорты Черного и Средиземного морей, а также дороги Украины.