Наблюдатели от общественных организаций отмечают хороший уровень организации внешнего независимого оценивания

Киев. 20 мая. УНИАН. В этом году внешнее независимое оценивание проходит на хорошем организационном уровне и обеспечивает одинаковые возможности и права для всех участников тестирования.

Об этом сказали на пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций, которые проводили наблюдение за проведением внешнего тестирования.

“В этом году внешнее независимое оценивание проходит на хорошем организационном уровне и обеспечивает одинаковые возможности и права для участников тестирования”, - сказала член Координационного совета Общественной сети “Опора” Инна СОВСУН.

Она отметила, что “Опора” совместно с КИУ уже во второй раз проводила наблюдение, поэтому можно говорить о том, что в обеих организациях есть опыт наблюдения за ВНО.

По словам И.СОВСУН, в этом году влияние человеческого фактора во время ВНО было минимизировано, а количество нарушений было незначительным. “Грубых нарушений не было. Не было помощи со стороны администрации, подсказок ученикам, не было зафиксировано протекционизма по отношению к абитуриентам со стороны администрации пунктов тестирования”, - сказала она. В то же время И.СОВСУН сообщила, что во время тестирования по истории Украины было зафиксировано больше всего нарушений организационного характера.

По ее словам, ввиду массового характера ВНО, зафиксированные недоработки были на уровне “статистической погрешности” и не имели влияния на процедуру и результаты тестирования.

Руководитель проекта КИУ Наталия ЛИННИК отметила, что наиболее типичными недостатками является несоответствующий уровень подготовки инструкторов и некоторых ответственных за пункты тестирования; несистемные случаи формирования персонала пункта тестирования на 100% из работников заведения, где проходит тестирование (согласно нормам не больше 30%); ненадлежащее опломбирование свободных аудиторий, что дает вероятную возможность для пребывания посторонних лиц на пункте тестирования; отсутствие бейдж-индикаторов и указателей; недостаточно качественная охрана пунктов тестирования от проникновения посторонних лиц с 8.00 до 9.00 в пункт тестирования, ненадлежащие условия для инвалидов - участников тестирования; единичные случаи отсутствия налаженной доставки абитуриентов к пунктам тестирования.

Кроме того, Н.ЛИННИК сообщила, что во время тестирования со стороны инструкторов и участников тестирования случались единичные случаи игнорирования инструкторами прочитывания “Типичной речи инструктора в аудитории тестирования”, что лишало участников тестирования ознакомления относительно их прав, обязанностей и правил проведения тестирования. Также со стороны участников тестирования наблюдались кое-где массовые попытки списывания, консультации с родителями и учителями за пределами аудитории, попытки использования технических коммуникационных средств.

Повысить качество проведения внешнего независимого оценивания, по мнению организаторов кампании, можно путем усиления обучения инструкторов и персонала пунктов тестирования, адекватной оплаты труда администрации пунктов тестирования - в соответствии со степенью ответственности, активного информирования участников тестирования с указанием типичных ошибок при регистрации на тестирование и возможностями относительно защиты прав, пропаганды соблюдения участниками тестирования конкурентных условий при проведении тестирования.

Участники конференции также отметили, что принятие в целом законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам внедрения ВНО качества образования и установления ответственности за нарушение порядка проведения внешнего независимого оценивания знаний и использования его результатов” может стать решающим шагом для устранения некоторых противоречий между действующими нормативными актами относительно ВНО и закона. Так, нуждаются в урегулировании на уровне закона вопросы законного статуса сертификата внешнего тестирования, определения правовой ответственности при нарушении вовлеченными в проведение тестирования людьми, утверждения результатов ВНО как вступительных экзаменов в вузы и некоторые другие вопросы.