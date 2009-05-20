Завтра Профсоюз работников отрасли земельных отношений проведет акции протеста возле Госкомзема

Киев. 20 мая. УНИАН. В четверг, 21 мая, Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) проведет акции протеста под стенами Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом заявил глава ПРОЗОУ Дмитрий ФИЛИПЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в митинге, который пройдет под зданием Госкомзема (ул. Народного ополчения, 3) с 8.00 до 17.00, планируется участие 14-20 региональных филиалов системы Государственного земельного кадастра (ГЗК). Ожидается, что при необходимости митинг продолжится в пятницу, 22 мая.

«Мы проводим процедуру, которая ведет к всеукраинской забастовке в земельной сфере… Если руководство Госкомзема и Центра ГЗК все-таки не начнет с нами общаться, то где-то на середину июня мы планируем бессрочную всеукраинскую забастовку Центра ГЗК», - сказал Д.ФИЛИПЧУК.

Он отметил, что среди основных требований профсоюза – начать процедуру по отмене постановления Кабмина №349, которое «уничтожает Государственный земельный кадастр», прекратить «надуманную и искусственную» реорганизацию Центра ГЗК, под видом которой происходят «массовые чистки», отменить приказы по сокращению работников системы ГЗК, начать процедуру разработки нового коллективного договора, повысить заработную плату работникам систему ГЗК в регионах.

По данным Д. ФИЛИПЧУКА, всего в системе ГЗК занято около 4,5 тыс. человек, из которых сокращено около 20%.

Глава профсоюза отметил, что проблемы, связанные с «развалом» системы Государственного земельного кадастра, начались в январе 2009 года, с приходом нового руководства Центра ГЗК.

«С нашей точки зрения, развал системы ГЗК приведет к переделу земельного рынка Украины», - сказал Д. ФИЛИПЧУК.

Он считает, что когда система ГЗК "развалится", функция ведения кадастра будет передана коммерческим структурам, что приведет к росту коррупции в земельных отношениях.

«Госкомземом был пролоббирован закон №1066 от 5 марта т.г., и в соответствии с ним было принято постановление №439, которое отбирает у Государственного земельного кадастра регистрацию имущественных прав на земельный участок. Это постановление фактически ставит крест на земельном кадастре как таковом», - пояснил глава профсоюза.

Д.ФИЛИПЧУК также отметил, что сокращение людей происходило «обманным путем», с нарушением норм КЗоТа, а на места профессионалов пришли «люди из налоговой милиции и КРУ, ни одного дня не проработавшие в земельной сфере».

Справка УНИАН. Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) был создан в апреле 2009 года. Он объединяет около 2 тыс. работников системы Государственного земельного кадастра.