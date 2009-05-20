Гобулин считает, что сектор безопасности и обороны Украины сегодня находится в критическом состоянии

Киев. 20 мая. УНИАН. Директор Института проблем национальной безопасности при СНБОУ Владимир ГОРБУЛИН считает, что сфера защиты национальной безопасности и обороны Украины сегодня находится в критическом состоянии

Об этом он сказал в УНИАН во время презентации собственной книги “Без права на покаяние”, в которой изложил оценки наиболее актуальных проблем становления и развития современной Украины - от вопросов национальной безопасности до особенностей отечественной элиты.

В.ГОРБУЛИН рассказал, что написать подобную книгу ему предлагали уже давно, но он колебался. Однако нынешнее кризисное состояние в экономике и политикуме, глубокая коррумпированность всех государственных органов и, в конце концов, резкое ухудшение внешнеполитического положения Украины, “которая так и не нашла консенсуса в своей внешней политике”, подтолкнули его “взяться за написание этой книги и попробовать помочь своей стране и ее политикуму, который так много об этом говорит” разобраться в некоторых вещах относительно национальной безопасности.

“Как основной недостаток в нашей стране вижу то, что я назвал “Вальпургиевой ночью непрофессионализма” в секторе безопасности и обороны, поскольку никогда сектор безопасности и обороны не имел права строиться по партийному принципу, поскольку это те институты, которые должны работать независимо от того, кто у нас Президент, премьер-министр и какая там оппозиция в нашем парламенте”, - сказал В.ГОРБУЛИН.

По его словам, в книге он пытался на примерах разных ведомств, ответственных за безопасность и оборону, на конкретных фактах или тенденциях показать допущенные ошибки. Автор также попробовал очертить пути выхода из нынешней сложной ситуации в государстве, “чтобы самым серьезным образом изменить политическую и географическую карту нашей страны” и не ждать, “когда она развалится”.

Значительное внимание В.ГОРБУЛИН уделил и отечественной политической элите и причинам ее ограниченных возможностей эффективно отвечать на вызовы, стоящие перед государством. В частности, в книге есть характеристики всех трех президентов, бывших глав правительств и действующего премьер-министра и многих других известных чиновников через призму их деятельности.

По словам В.ГОРБУЛИНА, политиков у нас сегодня бесконечно много, а государственных деятелей очень мало. “Это наш дефицит, который сторицей отражается на развитии нашего государства”, - сказал он, хотя, более того, считает, что “это развитие сегодня находится под угрозой”.

Предусматривая резкую реакцию на собственные оценки событий или определенных лиц со стороны политиков после прочтения книги, В.ГОРБУЛИН как раз и назвал книгу “Без права на покаяние”. Он отметил, что не откажется “ни от одной фразы...ни от одной оценки”, и при необходимости даже готов защищать свои суждения в суде.

Много внимания автор также уделил оборонно-промышленному комплексу, развитию Вооруженных сил и отечественных спецслужб, перспективам отношений с Россией и НАТО и задачам украинского МИД по защите национальных интересов государства на международной арене.

Со своей стороны, генеральный директор издательства «Фолио» Александр КРАСОВИЦКИЙ сообщил, что книга В.ГОРБУЛИНА уже поступила в продажу и ее активно заказывают посольства иностранных государств в Украине и институты, исследующие вопрос национальной безопасности и обороны.