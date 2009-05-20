6-7 июня состоится 11-й международный рок-фестиваль “Чайка Open Air"

Киев. 20 мая. УНИАН. 6-7 июня на аэродроме “Чайка” состоится международный рок-фестиваль “Чайка Open Air”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент 11-го международного рок-фестиваля “Чайка Open Air” Ярослав БЫСТРУШКИН.

По его словам, основными участниками фестиваля от Украины станут группы “Бумбокс”, “Вопли Видоплясова”, “Братья Гадюкины”. Ночное шоу будут вести ди-джеи LIGHT, КОНЬ, SUHAR, TAPOLSKY, Andrey BALKONSKY в сопровождении МС АЛЁНЫ.

От России в фестивале примут участие “Король и шут”, “Дельфин”, “Алиса”, “Мумий Тролль”, от Греции “Septicflesh”, от США «DevilDriver”.

“Отпраздновав в прошлом году десятилетний юбилей, “Чайка Open Air” продолжается оставаться основным рок-фестивалем Украины действительно европейского уровня”, - сказал Я.БЫСТРУШКИН. Он также сообщил, что в этом году организаторы фестиваля планируют ввести такую услугу как перелет на фестиваль на вертолетах. По словам Я.БЫСТРУШКИНА, такая услуга предложена для политической и бизнес-элиты. “У нас вертолетов нет, но мы ввели такую услугу, тем более, что это аэродром, и такое можно сделать. Поэтому любой, кто имеет вертолет, заплатив 5 тыс. грн., может прилететь на фестиваль”, - сказал он.

Я.БЫСТРУШКИН сообщил, что во время фестиваля планируется уделить внимание молодым исполнителям. Специально для них будет функционировать сцена Yang Talents, на которой будут выступать 20 молодых групп. “Главная цель фестиваля - это настроение”, - добавил Я.БЫСТРУШКИН.

Он также сообщил, что, приняв во внимание прошлогодние очереди, в этот раз организаторы увеличат количество проходов на фестиваль, которые будут работать уже с 9.00. Кроме того, планируется увеличить количество торговых точек и биотуалетов. По словам Я.БЫСТРУШКИНА, организаторы планируют сделать более профессиональной систему контроля безопасности.

Аккредитация для СМИ на фестиваль будет длиться до 31 мая.