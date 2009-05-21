В Киеве представлен рейтинг лучших вузов Украины

Киев. 21 мая. УНИАН. Сегодня в Киеве был представлен рейтинг лучших высших учебных заведений Украины "Компас".

Создание этого рейтинга было инициировано компанией “Систем Кэпитал Менеджмент” при поддержке Фонда Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины", Киевским международным институтом социологии при партнерстве журнала "Корреспондент" и газеты "Сегодня".

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН менеджер по проектам компании СКМ Наталия КРИВУЛИНА, во время составления рейтинга вузов использовались мнения представителей 953 компаний-работодателей, экспертов-практиков и 1129 выпускников высших учебных заведений.

По ее словам, таким образом удалось определить не только лучшие вузы среди 234 существующих в Украине с ІІІ и ІV уровнями аккредитации, но и определить лидеров в пяти направлениях: в бизнесе, праве, информационных технологиях, инженерно-технической сфере, архитектуре, строительстве, а также по четырем регионам страны.

В результате лидерами национального рейтинга стали вузы Киева, Донецка и Харькова.

По определению специалистов, первые пять мест заняли: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко (1 место); Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (2 место); Донецкий национальный технический университет и Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (3 место); Национальный университет "Львовская политехника" (4 место); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" и Киевский национальный университет строительства и архитектуры (5 место).

Комментируя утилитарность составленного рейтинга, Н.КРИВУЛИНА отметила, что накануне вступительной кампании абитуриенты и их родители "получили практическое пособие по выбору вуза". Кроме того, по ее убеждению, этот рейтинг позволит вузам "взглянуть на себя глазами рынка труда, увидеть и понять свои слабые и сильные стороны".

В то же время она высказала надежду, что в результате предстоящей презентации этого рейтинга за рубежом можно обратить внимание международного сообщества на украинские вузы, которые смогут найти свою нишу на международной арене высших учебных заведений. "Думаю, что через несколько лет наши вузы будут конкурировать за студентов не только между собой, но и с западными университетами", - сказала Н.КРИВУЛИНА.

Полная версия рейтинга лучших вузов Украины будет обнародована 22 мая в газете "Сегодня", журнале "Корреспондент" и 25 мая на официальном сайте проекта "Компас" http://www.yourcompass.org/