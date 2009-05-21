Определены лучшие ВУЗы Украины по версии Рейтинга ВУЗов «Компас»

Презентованы результаты рейтинга украинских ВУЗов «Компас - 2009», инициированного Компанией СКМ при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в партнерстве с журналом «Корреспондент» и ежедневной газетой «Сегодня».

Проект «Рейтинг ВУЗов «Компас» был реализован Компанией СКМ в рамках программы «Современное образование», которая является неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности Группы СКМ. Бюджет общенационального рейтинга ВУЗов «Компас - 2009» составил порядка 150 тыс. долларов США.

Рейтинг оценивает практическую ценность знаний и навыков, которые дают украинские ВУЗы своим студентам. При составлении рейтинга учитывалось мнение работодателей, выпускников ВУЗов и экспертов (более подробно – в методике рейтинга). Участниками рейтинга ВУЗов «Компас - 2009» стали 234 украинских ВУЗа 3-4 уровня аккредитации, готовящие бакалавров, специалистов и магистров по пяти направлениям, наиболее востребованным реальным сектором экономики: бизнес/экономические специальности, юриспруденция, инженерные/технические специальности, информационные технологии (IT), архитектура/строительство.

«Украине нужны профессионалы, без этого экономическая стабильность и рост в нашей стране невозможны. Накануне вступительной кампании абитуриенты и их родители получили практическое пособие по выбору ВУЗа. Для ВУЗов этот рейтинг – возможность взглянуть на себя глазами рынка труда, увидеть и понять свои сильные и слабые стороны,- заявила Наталья Емченко, Директор по связям с общественностью и коммуникациям Компании СКМ. – Это тем более важно сейчас, когда в области образования стремительно идут процессы глобализации. Думаю, что уже через несколько лет наши ВУЗы будут конкурировать за студентов не между собой, а с западными университетами. Это станет новым вызовом и новой возможностью и для рынка труда, и для рынка образования Украины. И все мы просто обязаны быть готовыми достойно принять вызов и максимально использовать эту возможность ».

Результатом исследования стал общенациональный рейтинг, а также 5 отраслевых и 4 региональных рейтинга. Лидерами национального рейтинга стали ВУЗы Киева, Донецка, Львова и Харькова.

ВУЗ Место в национальном рейтинге

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 1-е место

Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» 2-е место

Донецкий национальный технический университет 3-е место

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

Национальный университет «Львовская политехника» 4-е место

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 5-е место

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Полная версия рейтинга будет доступна для ознакомления с 25 мая 2009 года на официальном сайте проекта www.yourcompass.org.

«Мы поставили перед собой сложную задачу: создать простой, понятный и удобный в использовании популярный рейтинг, лучший в Украине, который одновременно был бы абсолютно научным и максимально достоверным. Думаю, мы смогли выполнить ее, прежде всего, благодаря работе над проектом совместно с журналом «Корреспондент» и газетой «Сегодня», - добавила Наталья Емченко. – Хочу отметить, что результаты «Компаса-2009» отличаются от результатов пилотного рейтинга. Эти различия объясняются, прежде всего, совершенствованием методики. В будущем кардинально изменять методику мы не будем».

В совершенствовании методики рейтинга ВУЗов «Компас – 2009» принимали участие ведущие эксперты Академии педагогических наук Украины, Министерства образования и науки Украины, Мирового Банка, Информационного центра «БЭСТ», а также Фонда «Эффективное управление». Составителем Рейтинга «Компас» второй год подряд выступает Киевский международный институт социологии (КМИС).

«Цели нашего начинания и проекта СКМ совпадали с самого начала, - говорит Виталий Сыч, главный редактор журнала Корреспондент. - И мы, и СКМ хотели, чтобы абитуриенты выбирали ВУЗы, основываясь не на формальных, а на реальных показателях качества образования. В этом году мы решили объединить свои усилия с СКМ, чтобы предоставить нашим читателям такую возможность».

Основные результаты Рейтинга ВУЗов «Компас» будут опубликованы в журнале «Корреспондент» и в газете «Сегодня» 22 мая 2009 года.

Ознакомиться с полной версией рейтингов «Компас – 2008» и «Компас – 2009», а также с информацией об использованной методологии и о самом продукте можно на официальном сайте проекта (www.yourcompass.org).

Высокая оценка, полученная Рейтингом ВУЗов «Компас» еще раз подтвердила его актуальность и полезность для всех заинтересованных сторон, именно поэтому Компания СКМ приняла решение о продвижении «Компаса» на мировой арене – международных конференциях, посвященных проблемам образования.

Справка:

Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату Ахметову.

Фонд Рината Ахметова«Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – создавать фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности Фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние, адресная помощь.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Леонидович Ахметов.

Журнал «Корреспондент» – еженедельный общенациональный информационно-новостной журнал. Выходит каждую пятницу. Запущен в 2002 году. Тираж: 50 000 экземпляров. Цель издания – предоставить объективную и разнообразную информацию о бизнесе, политике, спорте, науке и технике, досуге и развлечениях, а также специальные тематические исследования. Корреспондент занимает особую нишу в современной прессе, т.к. редакционная политика Корреспондента отвечает западным стандартам независимой журналистики. Выпускает регулярные профессиональные рейтинги: ТОП 100 самых влиятельных украинцев, ТОП 50 самых богатых украинцев, Личность года и др. Входит в холдинг KP Media.

Газета «Сегодня» - это общественно-политическое издание с ориентацией на семейные ценности. Газета выходит шесть раз в неделю, полноцветными выпусками в Киеве, Одессе, Харькове, Донецьке и Днепропетровске; частично в полном цвете выходит национальный выпуск. Тираж издания 130 тыс. экземпляров.

Рейтинг украинских Высших Учебных Заведений по уровню удовлетворенности образованием «Компас» – проект, инициированный и профинансированный Компанией СКМ при поддержке БФ Рината Ахметова «Развитие Украины». Проект нацелен на решение одной из наиболее острых проблем системы высшего образования в Украине – проблемы отсутствия информации относительно объективной оценки эффективности украинской системы образования с позиции ее непосредственных пользователей (абитуриентов, их родителей, студентов, выпускников), общественности и потенциальных инвесторов – работодателей.

В ходе исследования были опрошены представители всех целевых аудиторий рейтинга – работодатели, выпускники ВУЗов – участников рейтинга и эксперты. В частности, при составлении «Компаса – 2009» были учтены мнения представителей 953 компаний – работодателей (HR-менеджеров и руководителей) и 1129 выпускников. Кроме того, в рамках подготовки проекта была проведена глубокая работа с экспертным сообществом. Так, были опрошены представители ведущих компаний, деятельность которых требует постоянного привлечения специалистов определенной квалификации. В целом, участие в опросе приняли представители 331 компании.

Исследования проводились КМИСом в период с марта по апрель 2009 года на всей территории Украины. Методика составления рейтинга «Компас – 2009» по сравнению с прошлым годом была усовершенствована. Основные изменения в методике были нацелены на обеспечение его максимальной достоверности и заключались в расширении списка работодателей, введение такого инструмента, как опрос экспертов, увеличении количество респондентов-выпускников.

Пресс-служба Компании СКМ

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