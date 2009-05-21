Киев. 21 мая. УНИАН. Европейские эксперты заявляют о необходимости ратификации Украиной Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми, которая предусматривает введение независимого механизма предотвращения этого позорного явления.

Об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Если все страны Совета Европы ратифицируют эту конвенцию, то ее положения сразу станут законодательством в сфере противодействия торговлей людьми в каждой стране, то есть это будет согласованное законодательство, что позволит преследовать трафикеров в соответствии с едиными правилами. Это очень важно, поскольку на сегодняшний день законодательство в этой сфере отличается”, - сказал представитель Европейской Конференции Комиссии “Справедливость и мир” при Совете Европы Генрик АЛЬБЕРИУС (Франция).

Комиссия “Справедливость и мир” Украинской греко-католической церкви в партнерстве с Европейской конференцией комиссий “Справедливость и мир” с 12 по 21 мая организовали программу-диалог на тему ”Противодействие торговле людьми - изучить причины и последствия трудовой миграции из Украины”.

В ней приняли участие депутаты и штатные сотрудники Европарламента, представители Еврокомиссии по делам трудоустройства, социальной помощи и равных возможностей, профильных европейских не государственных организаций, а также члены Папского совета “Справедливость и мир”, нидерландского фонда Communicantes, Комиссии епископских конференций ЕС.

Программа-диалог предусматривает, что ее участники в течение недели находятся в стране, изучают и пытаются понять ситуацию, непосредственно общаясь с людьми, которые были жертвами торговли людьми.

Для этого участники программы из Франции, Германии, Литвы, Албании, Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Португалии, Швейцарии и других стран Европы три дня жили в семьях мигрантов-работников и пострадавших от торговли людьми. Они также знакомились с работой организаций, которые противодействуют торговле людьми.

“Мы приехали, чтобы увидеть лицо этого зла, поскольку ни одна декларация и статистика не смогут заменить процесс общения с потерпевшими”, - сказал Г.АЛЬБЕРИУС.

Перед участниками программы ставились задачи узнать о мотивации украинцев ехать работать за границу и раскрыть основные социально-экономические, культурные и политические обстоятельства, которые препятствуют украинцам реализовать свои стремления на Родине; ознакомиться с мероприятиями церковных институтов, государства и общественных организаций, которые осуществляются по поддержке трудовых мигрантов и пострадавших от торговли людьми.

Как отметила координатор проектов комиссии ”Справедливость и мир” УГКЦ Мирослава РАП, участники пришли к выводу, что не всегда трудное материальное положение является основным фактором выезда украинцев за границу. “Существует ряд других проблем, которые это провоцируют, например, невозможность реализовать себя в Украине, разного рода семейные проблемы”, - сказала она.

По словам М.РАП, участники программы также увидели отсутствие правовых норм, по которым граждане Украины могли бы устроиться на легальную работу за рубежом, либо эти нормы настолько усложнены, что проще ехать туда нелегальным путем.

“Также мы убедились в потребности реинтеграционных программ для тех, кто вернулся в Украину, как для пострадавших от торговли людьми, так и для трудовых мигрантов”, - сказала она.

Участники программы сообщили, что Конференция Комиссий “Справедливость и мир” намерены представить результаты этой программы в Совете Европы и Европейском Союзе.