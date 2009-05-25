Киев. 25 мая, УНИАН. В Киеве презентован всеукраинский правоведческий журнал “Юридический авангард”.

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил главный редактор журнала, президент Всеукраинской молодежной общественной организации “Украинский молодежный правоведческий союз” Владислав ТЕЛИПКО, издание должно стать “площадкой для общего виденья, в каком направлении должна двигаться наша страна, и в каком направлении должны развиваться те процессы и инициативы, которые сегодня происходят”.

Ответственный секретарь журнала, вице-президент ВМОО “Украинский молодежный правоведческий союз” Сергей МАРТЫНЮК отметил, что авторами статей, которые будут печататься в “Юридическом авангарде”, станут студенты со всей страны, молодые ученые-правоведы и практикующие юристы. По его словам, в журнале будут печататься материалы о государстве и власти, об экономике, геополитике.

С.МАРТЫНЮК сообщил, что статьи в журнале будут печататься на украинском и русском языках, также планируется издавать и англоязычную версию. По его словам, журнал будет выходить раз в квартал, а в будущем - ежемесячно.

С.МАРТЫНЮК отметил, что “Юридический авангард” является официальным изданием ВМОО “Украинский молодежный правоведческий союз”.

Литературный редактор Антон ОВЧАРЕНКО заметил, что уникальность журнала заключается в том, что он станет «трибуной для высказывания независимых мнений студентов», которые умеют мыслить и находить простой и неординарный способ решения вопросов, «которые, казалось бы, невозможно решить».

В.ТЕЛИПКО также заметил, что издатели журнала не рассчитывают на поддержку политических партий. По его словам, сейчас журнал финансируется за средства организации. Он добавил, что статьи можно писать по адрес www.juravangard.com и www.mathesis.org.ua.