Столичный предприниматель обвиняет "Беркут" в противоправном вмешательстве в корпоративный конфликт

Киев. 25 мая. УНИАН. Столичный предприниматель Мстислав СКОРОБОГАТОВ обвиняет спецподразделение милиции “Беркут” в противоправном вмешательстве в корпоративный конфликт вокруг ТРЦ “Метроград”.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новоназначенный директор ООО “Город Славы” (“Город Славы” – совладелец ТРЦ “Метроград”) Петр ТКАЧЕНКО обратился к нему за консультативной помощью с целью усилить охрану указанного торгового центра. 18 мая М.СКОРОБОГАТОВ и П.ТКАЧЕНКО пришли в “Метроград”, чтобы “принять меры для усиления охраны комплекса”. В это время неизвестные лица вызвали милицию, отметил М.СКОРОБОГАТОВ. По его словам, пока сотрудники райуправления Главного управления МВД Украины в Киеве изучали документы, которые подтверждают полномочия директора, “в помещение ворвались сотрудники полка милиции быстрого реагирования “Беркут” и, без каких-либо объяснений, с применением физической силы, положили нас на пол, а впоследствии доправили в Шевченковский райотдел”.

М.СКОРОБОГАТОВ отметил, что события 18 мая являются логическим продолжением корпоративного конфликта, начавшегося еще в ноябре 2006 года вокруг ТРЦ “Метроград”, “Метрополис” и комплекса “Русь” между ним и “лужниковской группировкой”.

“Все это является частью моей войны с коррупцией за правду и мои права в этих трех комплексах. Я считаю, что те методы, которыми сегодня пользуются россияне, прикрываясь Госдумой, – это грязные, циничные методы. Считаю, что стражи порядка должны дать этому соответствующую оценку”, - добавил он.

Адвокат М.СКОРОБОГАТОВА Александр ПЕРЕМЕЖКО, в свою очередь, отметил, что во вмешательстве “Беркута” в корпоративный конфликт, аресте М.СКОРОБОГАТОВА и директора ТРЦ “Метроград”, согласно ст.185 Кодекса об административных правонарушениях Украины, “имело место превышение полномочий правоохранительными органами. Непонятно, зачем появился “Беркут”, когда на месте был директор компании-владельца, работники милиции Шевченковского района, которые из предъявленных документов убедились в том, кто является владельцем помещения, кто – директор компании. И когда практически все точки над “і” были расставлены, как раз и ворвался “Беркут”. По его словам, “стражи порядка заняли определенную сторону в корпоративном споре и, по сути, отстранили законного руководителя от исполнения им прямых обязанностей”.

П.ТКАЧЕНКО сообщил, что после инцидента в “Метрограде” он даже не делал попыток возвратиться в комплекс и исполнять делегированные ему обязанности.

Как сообщал УНИАН, совладельцы ЧП «ДАСКО”, которое, в свою очередь является соучредителем ООО “Город славы” и владеет гостиницей «Русь», ТЦ «Метроград» и «Метрополис» (Киев) - подали в Европейский суд по правам человека иск к Украине на 250 млн. дол. Иск не конкретно против рейдеров, а против государства они мотивировали тем, что «Украина несет ответственность за своих чиновников».

По данным М.СКОРОБОГАТОВА, 26 ноября 2006 года состоялся "рейдерский захват" гостиничного комплекса «Русь» и торговых центров «Метроград» и «Метрополис» на основании несуществующего решения Белоцерковского суда.

На протяжении 2007-2008 гг. владельцы гостиничного и торговых комплексов пытались защитить свои права, обращаясь в Генпрокуратуру, МВД, суды Киева.

9 февраля 2008 года они направили открытое письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой способствовать выполнению закона по возобновлению собственности, а в марте 2008 года Министерство иностранных дел Иордании обратилось в МИД Украины.

Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело, следствие по которому велось с марта по ноябрь 2008 года, а затем «по непонятным причинам» было закрыто.

М.СКОРОБОГАТОВ считает, что рейдерство гостиничного и торговых комплексов имеет российский корень: «Мы имеем конкретное российское рейдерство». Он также добавил, что, возможно, существует связь и с представителями высшего эшелона российской Госдумы.

На сегодня владельцами части корпоративных прав гостиницы «Русь» также являются Юсефф ХАРЕС (Hares Group, Австрия) и Жерар ДЕПАРДЬЕ.