Редкие работы лучших российских художников будут представлены на Бонэмс в Лондоне

Редкие работы лучших российских художников Константина СОМОВА, Алексея ХАРЛАМОВА и Николая БОГДАНОВА-БЕЛЬСКОГО – только некоторые из лотов «Русских торгов», проходящих на Бонэмс, в Лондоне на улице Бонд-Стрит в понедельник 8 июня. Один из важных экземпляров, который будет выставлен на торги – это «Отдых на закате», написаный СОМОВОМ в 1922 г. Эта картина характерна для «вечерних» композиций автора, который изобразил закат, чтобы сотворить симфонию цвета на холсте. Предполагается, что за этот экземпляр будет выручено от 500 тыс. до 700 тыс. фунтов.

Другие изображения из католога включают портреты Алексея ХАРЛАМОВА – «Молодая девушка на голубом фоне» и «Молодая девушка с виноградом». Ожидается, что торги за каждую из них достигнут 250 тыс. фунтов. Считается, что портрет Михаила БЕНУА (Mikhail Benois), написаный Константином КОРОВИНЫМ достигнет 260 тыс.фунтов. КОРОВИН, известный преимущественно как пейзажный художник, на этом полотне рисует в стиле популярного портретного художника эпохи Киса ван Донгена, чтобы изобразить объект.

Холсты в сторону! Посеребренная, украшеная драгоценными камнями и покрытая глазурью (эмалью) миниатюрная икона, изготовленная Фаберже по императорскому указу в 1908 – 1917 гг. – является лотом с богатой историей. Изделие имеет надпись на русском языке – буквы частично стерты, на которой можно прочесть «С благословением от отца, Элевферию, рожденному 27 июня 1916 г., Царское Село», и считается, что она была подарена князем ЮСУПОВЫМ, чтобы отметить рождение его незаконорожденного сына. На основании подписей на фотографиях князя, предназначенных для его внебрачного сына, представляется, что он поддерживал тесную связь со своей второй семьей на протяжении всех лет ссылки. Ожидается, что эта миниатюра достигнет на торгах 90 тыс.фунтов.

Тема семьи играет важную роль в картине «Молодой мальчик с балалайкой», написанной Николаем БОГДАНОВЫМ-БЕЛЬСКИМ. Произведения автора преимущественно посвящены теме детей, хотя до сих пор объект именно этой картины остается неизвестным. Клэри РАСАЛЛ, в статье, написанной для журнала Бонэмс, детально исследовала это произведение и обнаружила, что «Молодой мальчик с балалайкой», похоже, является Клаусом ЭРХАРДОМ – пасынком художника. Предполагается, что этот портрет достигнет на торгах 90 тыс.фунтов.

Евгения ТЕСЛЮК, глава Русского отдела в Бонэмс прокомментировала это: «Наши июньские торги предлагают выбор чудесных картин и произведений искусства. Мы уверены, что они понравятся нашим клиентам – за их качество и тот факт, что многие из них попали к нам из частных коллекций и никогда ранее не выставлялись на аукционах».

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