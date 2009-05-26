Дата-центр ВОЛЯ улучшает конфигурацию серверов и увеличивает объёмы трафика

26 мая 2009 года. Дата-центр ВОЛЯ обновил линейку тарифных планов и предложил своим абонентам серверы улучшенной конфигурации, а также практически вдвое увеличил объём входящего и исходящего зарубежного трафика в каждом тарифном плане.

Дата-центром ВОЛЯ предлагаются следующие тарифные планы: тарифный план включает 4 ГБ входящего и 80 ГБ исходящего зарубежного трафика - ранее 2 ГБ входящего и 40 ГБ исходящего зарубежного трафика; тарифный план включает 40 ГБ входящего и 800 ГБ исходящего зарубежного трафика - ранее 20 ГБ входящего и 400 ГБ исходящего зарубежного трафика; тарифный план включает 100 ГБ входящего и неограниченный исходящий зарубежный трафик - ранее 60 ГБ входящего и 1200 ГБ исходящего зарубежного трафика; тарифный план включает 300 ГБ входящего и неограниченный исходящий зарубежный трафик - ранее 180 ГБ входящего и неограниченный исходящий зарубежный трафик.

Кроме того, для всех тарифных планов увеличено место на сервере резервного хранения данных.

Также улучшена конфигурация предоставляемых серверов: в тарифном плане предоставляется сервер Intel Pentium Dual Core E5400/ 2GB/ 2x500GB - ранее предоставлялся сервер Intel Pentium Dual Core E2160 / 2GB / 2x250GB; в тарифном плане предоставляется сервер Intel Xeon X3330/ 4GB/ 2x1TB - ранее предоставлялся сервер Intel Xeon X3220/ 4GB/2x500GB.

Изменения коснулись и дополнительных платных сервисов: существенно снижена стоимость зарубежных каналов с гарантированной полосой пропускания; появилась возможность удалённого управления электропитанием.

Напомним, что в мае Дата-центр ВОЛЯ открыл новую серверную комнату с повышенным уровнем надежности и дополнительными возможностями. Основными особенностями новой серверной являются: возможность установки собственных шкафов или стоек абонента, возможность подключения серверов к двум независимым системам электропитания, возможность предоставление электропитания на один шкаф (стойку) до 10 кВт.

При размещении оборудования в Дата-центре ВОЛЯ по желанию абонента в пакет документов может входить отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement - SLA). Напомним, что Дата-центр ВОЛЯ первым в Украине внедряет SLA, и на сегодняшний день такое предложение является уникальным на рынке.

На технических площадках Дата-центра ВОЛЯ круглосуточно работает служба технической поддержки. Для работы с серверами существует возможность удаленного доступа, а также оборудованы специальные места для работы абонентов непосредственно на каждой технической площадке. Сегодня общая емкость серверных Дата-центра ВОЛЯ составляет более 7000 юнитов. Наличие двух независимых технических площадок Дата-центра позволяет абонентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Подробная информация об услуге, тарифах и дополнительных сервисах размещена на сайте Дата-центра www.dc.volia.com.

Дата-центр ВОЛЯ - подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) - размещения серверов на специально оборудованной технической площадке и подключения их к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./ факс: (044) 207-70-92

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