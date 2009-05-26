Предприниматели на сессии Киевсовета 28 мая будут требовать пересмотра схемы выдачи разрешений на размещение МАФов

Киев. 26 мая. УНИАН. Ассоциация владельцев малых архитектурных форм и Национальный комитет спасения бизнеса критикуют принятый Киевсоветом порядок размещения МАФов и будут требовать пересмотра этого решения на сессии Киевсовета 28 мая.

Об этом заявил председатель Национального комитета спасения бизнеса Валерий ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, принятие программы антикризисной поддержки предпринимателей “снова поставило под угрозу существование в Киеве малых архитектурных форм и, как следствие, поступления в городской бюджет от коммерческой деятельности предпринимателей”.

“Новый порядок предусматривает выдачу разрешений через единого оператора, что фактически означает абсолютную монополию этого оператора. Предприниматели будут получать лишь временные разрешения на временную установку объектов, не получая при этом права на пользование земельными участками, на которых расположены эти объекты. Более того, в порядке нет четкого определения, кто именно является землепользователем, в то время как, согласно действующему законодательству, пользование земельным участком без оформления должным образом прав на него запрещается или считается самовольным занятием земельного участка”, - добавил В.ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь, член фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК отметил, что решение сессии городского совета от 21 мая учитывает интересы владельцев МАФов, поскольку было разработано с участием самих предпринимателей и Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

“Вы все вместе, и я в том числе, были дома у КУЖЕЛЬ (председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ – УНИАН), и вы убеждали меня, а я был против этого решения, чтоб голосовать именно за это решение”, - сказал он.

Между тем, представители Ассоциации владельцев МАФов настаивают на том, что от так называемого “проекта решения Кужель”, который разрабатывался с участием предпринимателей, в проголосованном в четверг 21 мая порядке не осталось ничего, подчеркивалось на пресс-конференции. Потому предприниматели будут настаивать на принятии такого порядка размещения МАФов, который будет устраивать самих владельцев малых архитектурных форм. Чтобы убедить власть в серьезности намерений отстоять собственную позицию, Ассоциация владельцев МАФов и Национальный комитет спасения бизнеса устроят сегодня автопробег с участием около 70 автомобилей, “вооруженных” транспарантами с лозунгами в защиту малого бизнеса Киева по маршруту КГГА – Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства – офис киевского филиала БЮТ, сообщили они на пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет на сессии 21 мая принял новую схему выдачи разрешений на размещение временных сооружений в столицы и программу антикризисной поддержки предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в этих сооружениях. Новый порядок предусматривает выдачу разрешений через единого оператора, которым теперь определено Главное управление архитектуры и дизайна КГГА. На протяжении двух месяцев все районные администрации, райсоветы, а также предприятие “Киевпастранс”, должны предоставить в Главархитектуры списки всех предпринимателей, которые имеют временные сооружения и работают в них. На протяжении одного месяца Главархитектуры должен создать единый список всех уже существующих в столице МАФов. Согласно этому списку Управление выдаст новые разрешения на ведение предпринимательской деятельности лицам, которые уже имеют функционирующие МАФы. Эти разрешения будут выдаваться бесплатно.