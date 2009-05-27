Инна Богословская: Президентские выборы 2010 года должны дать ответ на вопрос: «Что делать?»

Новый Президент Украины должен прийти под национальным, а не под партийным флагом

Народный депутат Инна Богословская вышла из Партии регионов и заявила о намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. «Обращаясь к гражданам Украины и ко всем, кого это касается, я ставлю цель коренным образом изменить политическую повестку дня президентских выборов 2010 года в Украине», – заявила она в обращении.

По мнению Богословской, вопрос: «Кто виноват?» становится вопросом вчерашнего дня. Президентские выборы 2010 года должны дать ответ на вопрос: «Что делать?» Ответом на вопрос: «Что делать?» является Стратегия развития Украины, написанная и обоснованная командой Инны Богословской еще четыре года назад. Прошедшие годы только доказали правильность Плана развития страны и необходимость его воплощения в жизнь. Государственный нейтралитет и гарантии безопасности, развитие внутреннего рынка и национального производства, ставка на просвещение и активную социальную политику – вот основные цели программы Инны Богословской, они особенно важны для нашей страны в период выхода из кризиса.

Ключевые ценности, вокруг которых Инна Богословская предлагает объединиться и сконцентрировать свои усилия, – это работа, порядок и вера.

Работа. Активное участие государства в обеспечении занятости населения, государственные гарантии достойной зарплаты каждого, кто готов работать, повышение производительности труда и создание новых рабочих мест под государственные заказы – первоочередные задачи новой власти.

Порядок. Добиться ответственности власти за злоупотребления и коррупцию – главная задача нового Президента Украины при наведении порядка в стране. Безопасность человека, неотвратимость наказания преступников – главная цель. Полный бюджет, чистота и благоустройство домов и дорог – прямой результат наведения порядка в стране.

Вера. Обществу и государству необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно выбирать свой путь и свою судьбу. Необходимо вернуть веру в то, что избиратели действительно решают судьбу страны.

По мнению Инны Богословской, такие задачи может решить только действительно новый Президент Украины, который придет к победе под национальным флагом Украины, а не под «цветным» партийным флагом. Такой Президент будет поддержан всей страной. Общенациональные интересы всегда всегда выше партийных.