Украинцы при обеспечении материального достатка полагаются на собственные силы и не ожидают помощи от государства - исследование

Киев. 27 мая. УНИАН. Подавляющее большинство граждан Украины при обеспечении собственного материального достатка почти не ожидают помощи от государства и преимущественно полагаются на собственные силы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные сегодня в УНИАН во время круглого стола в рамках проекта «УНИАН-Права человека».

Так, по словам научного сотрудника факультета социологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко Виктора ПУШКАРЯ, уверенность в своей зависимости от внешних обстоятельств в разных вопросах продемонстрировали от 11% до 44% респондентов, тогда как 17-45% склонны полагаться на собственные силы.

В частности, большинство опрошенных (46,6%) считают, что льготами в Украине, в первую очередь, пользуются те, кто их назначает. Вместе с тем, значительная часть (24,7%) респондентов убеждена, что льготами пользуются преимущественно люди, которые их заслужили, или неспособны себя обеспечить (25,5%).

Большинство опрошенных (38,6%) считают, что справедливое судебное рассмотрение обеспечено только богатым и влиятельным людям и абсолютное меньшинство (8,4%) - всем одинаково.

Так же украинцы оценили и защиту частной собственности в Украине: 42,6% считают, что она защищена плохо, 40,3% убеждены, что достаточно защищена собственность только очень богатых, и только 16,4% считают ее достаточно защищенной для большинства граждан.

При решении жилищных проблем большинство респондентов полагаются на собственные силы: 50,8% опрошенных считают, что на покупку жилья должны выдаваться доступные кредиты, 23,1% убеждены, что наемным работникам нужно больше платить, чтобы они имели возможность приобрести жилье, и 31,8% склонны получить социальное жилье от государства.

Результаты опроса также засвидетельствовали довольно низкое участие граждан в принятии решений и функционировании органов власти. Подавляющее большинство опрошенных (75,8%) указали, что не имеют влияния на принятие органами местной власти решений, в то же время лишь 4,2% ответили, что имеют влияние довольно часто, а 17,5% – при большой необходимости и прилагая значительные усилия.

Низкий уровень доверия к власти в целом продемонстрировали и ответы на вопрос о личных характеристик должностных лиц. Лишь 8,8% респондентов считают, что высокие должности люди занимают благодаря своим способностям. Большинство же убеждены в обратном, что чиновники занимают должности благодаря родственникам и друзьям, а не способностям (59,2%), благодаря членству в партии (23,7%) или это случайные люди, которым повезло в жизни (11,6%).

Таким образом, считает эксперт, есть основания наверняка утверждать, что народ Украины является источником власти только декларативно и существует четкое деление граждан по признаку “Власть – это я”, “Власть – это другой”. При этом представители одной группы имеют по отношению к представителям другой преимущественно негативные стереотипы.

“Граждане считают, что ими руководят какие-то “неправильные” люди, а должностные лица считают, что им достался какой-то “неправильный” народ, который не понимает их хороших намерений”, - отметил В.ПУШКАРЬ.

В свою очередь, научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА добавила, что в условиях, когда граждане не могут влиять на ситуацию в государстве, они не чувствуют и ответственности за ее развитие. В то же время, отметила она, ответственность за собственные семьи и состояние дел на работе граждане чувствуют значительно больше, поскольку здесь они имеют и значительно больше влияния.

В ходе исследования было обработано 907 анкет, полученных в 18 городах Украины (Киев, Севастополь, Львов, Харьков, Черновцы и другие). Типовой размер локальной выборки – 50 анкет. Дополнительно были использованы 3 локальных выборки сельского населения и 1 – студенческой молодежи.

Данные исследования в целом могут рассматриваться как репрезентативные относительно городского населения и с достаточно высокой доверительной вероятностью могут быть распространены на все население Украины.