Богословская назвала главную цель своей президентской избирательной кампании и источники ее финансирования

Киев. 27 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов) заявила, что средства на ее избирательную кампанию поступают “от абсолютно разных людей”.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

“К нам привозят сто гривен, тысячу гривен, нам привозят тысячи долларов все те, кто понимают, что так страна дальше двигаться не может”, - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ, добавив: “Если даже появятся те, кто захочет дать миллионы, мы сделаем так, чтобы эти миллионы были из разных рук, потому что никто не должен иметь права сказать, что БОГОСЛОВСКАЯ как Президент Украины зависит от какой-то финансово-политической группы или от какого-то сегмента на бизнес-поле”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что главная цель, которой она руководствовалась, принимая решение об участии в избирательной кампании, - “вернуть украинцам веру в свои собственные силы, в Украину, в Бога, в моральные ценности и в то, что не все в государстве можно купить за деньги”.

По ее мнению, избиратели должны объединиться под лозунгом: “Работа, порядок, вера”. Политик подчеркнула, что в Украине не могут бороться с коррупцией те, кто “создавал ее”, поскольку “унтер-офицерская вдова сама себя не может выпороть”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что “с точки зрения украинской бюрократии”, никто не понимает ее решения о выходе из Партии регионов и намерение баллотироваться на пост Президента.

Депутат заметила, что все спрашивают ее о причинах такого поступка, ведь она была членом президиума Партии регионов. По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, она поняла, что Украина “становится заложником заговора” и, как в Партии регионов, так в БЮТ, “никто не может повлиять” на этот процесс, поскольку “заговор можно разрушить только открытой политикой, публичным диалогом”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ рассчитывает на поддержку на выборах всех групп населения, всех социальных групп.

Говоря о своей команде, о тех, кто ее “толкал, уговаривал и заставлял” принять решение баллотироваться на пост Президента, И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что это, в частности, “мэры, председатели советов, руководители исполнительных служб по всей стране, это “Вече”. Она сообщила, что сейчас ведутся переговоры “между несколькими политическими партиями, которые хотят создать большой общественно-политических блок в поддержку БОГОСЛОВСКОЙ на должность Президента Украины”. По ее словам, в ближайшее время будет объявлено об этом.

Отвечая на вопрос относительно технологий во время ее избирательной кампании, политик сказала, что ее коса “не является элементом пиар-компании”, поскольку она ходит с ней “всю жизнь, и вы можете ее подергать”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также отметила, что имеет “иммунитет к черным технологиям”. Она выразила убеждение, что “мы будем с вами иметь совсем другую политическую президентскую кампанию, чем ту, на которую рассчитывали те, кто сегодня считается фаворитами”.