Богословская не намерена отказывать от полномочий народного депутата

Киев. 27 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов) не намерена отказываться от депутатских полномочий.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, после заявления о выходе из Партии регионов она даже написала заявление о сложении депутатских полномочий, но «вчера это заявление порвала».

Она подчеркнула, что сделала это после того как увидела «тот объем грязи, которая вылита в Интернете» в ее адрес.

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что «сейчас будет развиваться псевдоморалистическая кампания», чтобы заставить ее сложить депутатский мандат, поскольку она вышла из партии.

По словам политика, она не сделает этого до тех пор, пока не увидит, что «ситуация успокоилась» и не будет осуществлен «сговор между частью фракций Партии регионов и БЮТ».

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркивает, что сейчас во фракции Партии регионов «есть две группы по распределению полномочий, по распределению власти и по гарантиям безопасности отдельным семьям», которые ведут переговоры с БЮТ о сотрудничестве и возможности создать коалицию после президентских выборов.

В то же время она подчеркнула, что «во фракции и Партии регионов очень много людей, которые не приемлют возможность тайного сговора с рядом представителей БЮТ».

«Это не переговоры партии в целом, это переговоры нескольких частей Партии регионов и БЮТ о разделе страны, о разделе сфер влияния бизнеса», - добавила депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что в понедельник письменно обратится ко всем народным депутатам, чтобы они потребовали от руководства своих фракций отчета о ведении переговоров, и «какую Конституцию нам хотят ad hoc подсунуть и проголосовать в зале».

Она считает, что «абсолютное большинство депутатского корпуса не хочет быть использовано в качестве оловянных солдатиков в чьих-то военно-полевых играх».

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что на сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ «до последнего держится» и не поддается на агитацию двух групп в партии о сотрудничестве с БЮТ. При этом она добавила, что «ЯНУКОВИЧА могут додавить, хотя он, наверное, самая большая сейчас скала на пути такого сговора в Партии регионов».

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что В.ЯНУКОВИЧ может поддаться на уговоры, «потому что если раньше это была одна бизнес-группа внутри Партии регионов, то сейчас их две, и они очень мощные».

На уточняющий вопрос УНИАН, о каких группах идет речь, И.БОГОСЛОВСКАЯ отказалась отвечать, подчеркнув, что не хочет называть никакие фамилии. Но при этом она добавила, что «в средине и фракции, и президиуме Партии регионов большинство людей являются противниками объединения Партии регионов и БЮТ, но они молчат».

По мнению политика, если Партия регионов и БЮТ все-таки договорятся между собой, это приведет к «массовому выходу людей из Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, 25 мая народный депутат Украины И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что прекращает членство в Партии регионов, и объявила о своем намерении принять участие в президентских выборах.