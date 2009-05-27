Объявление в розыск Проданчука может быть связано с обжалованием уголовного дела против него - адвокат

Киев. 27 мая. УНИАН. Обжалование постановления о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения Николая ПРОДАНЧУКА может быть причиной объявления его Генеральной прокуратурой в розыск.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил его адвокат Николай ШУПЕНЯ, подчеркнув, что Н.ПРОДАНЧУК тяжело болеет и находится в одной из столичных больниц, о чем следователям известно.

«Считаю, что причиной такой реакции со стороны Генеральной прокуратуры стало принятие 25 мая 2009 года Печерским районным судом Киева решения об открытии производства по моей жалобе на незаконность постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Н.ПРОДАНЧУКА. Данной жалобой также поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры Александра КАЛИФИЦКОГО за умышленную фальсификацию материалов уголовного дела в отношении моего подзащитного», - сказал Н.ШУПЕНЯ.

Он также не исключил, что объявление в розыск его подзащитного может быть связано и с тем, что генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО обещал Президенту до конца мая передать дело Н.ПРОДАНЧУКА в суд. Комментируя слова генпрокурора, Н.ШУПЕНЯ сказал, что «это заявление, мягко говоря, ошибочное, поскольку дело насчитывает 64 тома. Кроме того, заявление прокуратуры, что Н.ПРОДАНЧУК и адвокат затягивают следствие, не соответствует действительности, поскольку следователи не уведомили о завершении расследования уголовного дела, и, соответственно, мы не приступили к ознакомлению с его материалами».

В то же время адвокат отметил, что он вместе с Н.ПРОДАНЧУКОМ должны были явиться в Генпрокуратуру 15 мая, однако в этот день Н.ПРОДАНЧУК заболел, о чем был уведомлен следователь и срок допроса перенесен на 19 мая. Однако, в тот день в связи с резким ухудшение состояния здоровья Н.ПРОДАНЧУКА, у которого онкологическое заболевание легких, он был госпитализирован. По словам адвоката, о таком течении событий он лично уведомил следователя и попросил остановить следственные действия до момента выздоровления его подзащитного. Кроме того, о своем месте пребывания следователя по телефону информировал и сам Н.ПРОДАНЧУК. Более того, как отметил адвокат, он отправил по этому поводу официальные телеграммы в Генеральную прокуратуру, которые, по имеющейся у него информации, ею были своевременно получены.

Отвечая на вопрос, почему постановление о возбуждении уголовного дела обжалуется только сейчас, хотя оно было возбуждено 29 мая прошлого года, адвокат объяснил, что он стал защитником Н.ПРОДАНЧУКА только с 17 мая, и почему его коллеги-адвокаты не делали этого раньше, ему неизвестно.

Кроме того, он отметил, что до сих пор не может получить объяснений со стороны Генеральной прокуратуры, в каком процессуальном статусе с 1 июня прошлого года по 17 марта этого года находился Н.ПРОДАНЧУК, поскольку после указанного срока его процессуальный статус - обвиняемый.

Вместе с тем последние действия Генпрокуратуры адвокат связывает с попыткой давления как на него, так и на предстоящий суд.

Также адвокат отметил, что сейчас ему неизвестно, приходили ли к Н.ПРОДАНЧУКУ следователи по предоставленному им адресу больницы.

Н.ШУПЕНЯ добавил, что 1 июня Печерский районный суд Киева в 17.00 рассмотрит его жалобу по адресу: г. Киев, ул. М.Гейцена, 4, каб. 307.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. В результате проведения вакцинации умер старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко (в мае 2008 года).

26 мая в ГПУ сообщили, что в связи с тем, что на данное время местонахождение обвиняемого неизвестно, 20 мая он был объявлен в розыск и постановлением Печерского районного суда Киева от 21 мая дано разрешение на задержание и доставку в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения.

Розыск поручен ГУ МВД Украины в г. Киеве.