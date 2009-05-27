После выборов Президента политическая ситуация в Украине не стабилизируется, прогнозируют эксперты

Киев. 27 мая. УНИАН. Эксперты Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) прогнозируют, что после выборов Президента политическая ситуация в Украине не стабилизируется.

Об этом эксперты заявили во время пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Политические риски в Украине: источники и структура”.

Как отметила руководитель политических программ УНЦПИ Светлана КОНОНЧУК, под политическими рисками имеются в виду тенденции, провоцирующие состояние неопределенности в принятии политических решений и препятствующие экономическим агентам в планировании своих действий на рынках страны, а также негативно влияющие на состояние различных социальных групп. На сегодня, по ее словам, глубину политических рисков в Украине эксперты оценивают на уровне 7-8 баллов по 10-бальной шкале.

С.КОНОНЧУК объяснила, что это означает существование рядом со страной очагов нестабильности, включение Украины в зону конфликта интересов и высокую поляризация политического поля, а также закрытость процесса принятия решений органами государственной власти, которые часто принимаются в интересах самих политических игроков, а не в интересах социальных групп, не принимающих непосредственного участия в принятии решений, вмешательства правительства в дела корпораций и высокий уровень коррупции.

Основными факторами политической нестабильности на современном этапе, считает С.КОНОНЧУК, является процесс перегруппировки интересов групп влияния, предопределенный будущими президентскими выборами. Вместе с тем, по ее мнению, после выборов Президента политическая ситуация в Украине не стабилизируется.

Эксперт прогнозирует, что основные группы влияния, которые принимают участие в политических процессах, будут продолжать доминировать и только будут увеличивать свое влияние на процессы принятия политических решений.

“Интрига политического процесса в Украине связана не с изменением доминирования групп влияния, поскольку ими останутся представители крупного капитала, а в том, каким образом состоится перегруппировка их интересов: вступят ли они в фазу конфронтации с новым главой государства, будет ли найдено понимание на основе учета интересов этих групп новым Президентом страны”, - считает С.КОНОНЧУК.

Эксперт проекта УНЦПИ по оценке политических рисков Игорь НЕМЧИНОВ также считает, что и краткосрочный (до осени 2009 года), и среднесрочный (до завершения выборов Президента) прогноз для страны будет неблагоприятным.

Он обратил внимание на процесс принятия важных государственных решений, который считает непрозрачным и кулуарным. По мнению И.НЕМЧИНОВА, сегодня главные политические силы не заинтересованы в том, чтобы один раз и навсегда решить какую-то серьезную проблему, например, Налогового кодекса или того же таки игрового бизнеса. По его словам, нынешнее состояние принятия решений в системе государственной власти можно охарактеризовать как “стабильность в неразвитии”.

Поэтому И.НЕМЧИНОВ считает, что не стоит ожидать от президентских выборов или от переформатирования так или иначе Верховной Рады существенного уменьшения действия существующих рисков и стабилизации политической ситуации в стране.