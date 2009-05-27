Украина и Польша договорились о сотрудничестве в развитии пострадавшего от Чернобыльской катастрофы Полесья

Киев. 27 мая. УНИАН. Украина и Польша договорились о сотрудничестве на уровне местных общин ради развития пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы Полесского региона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили участники проекта, который реализуется “Чернобыльской программой возрождения и развития” (внедряется Программой развития ООН в Украине), польским Институтом регионального развития и представителями органов местного самоуправления Украины и Польши.

В рамках проекта 37 представителей органов местного самоуправления Польши посетили населенные пункты в Украине, которые относятся к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

По результатам визита его участники планируют наладить двустороннее сотрудничество, которое позволит внедрить ряд совместных инициатив и проектов, которые будут способствовать эффективному социально-экономическому развитию пострадавших территорий.

“В Украине есть регионы, которые традиционно сотрудничают с Польшей, однако Полесье для большинства польских общин остается Terra Incognita. Для нас важно, чтобы между этими городами наладилось эффективное сотрудничество и начались стажировки специалистов среднего звена органов местного самоуправления”, - отметил руководитель “Чернобыльской программы возрождения и развития” Павел ЗАМОСТЬЯН.

По его убеждению, когда конкретные люди, специалисты экономических, информационных коммунальных отделов, районных администраций, городских и сельских советов будут общаться и сотрудничать, обмен опытом, лучшими практиками и совместное решение проблем специалистами будет способствовать более эффективному развитию общин, как в Украине, так и в Польше.

Как отмечают организаторы проекта, на сегодня уже выполнен первый этап двустороннего сотрудничества, во время которого большинство городов и районов подписали соглашения о сотрудничестве. В соглашениях города и районы обязуются развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах на основе взаимопонимания и доверия. Стороны берутся способствовать развитию всех форм взаимовыгодных связей и видов сотрудничества между предприятиями и жителями городов двух стран.

Вторым этапом станет визит партнеров с украинской стороны в соответствующие уезды и гмины (районов и городов) Польши, который состоится уже в середине сентября этого года.

Третьим этапом будет стажировка и визиты по обмену опытом для специалистов по разным направлениям. Особый акцент будет на систему предоставления услуг (разрешительная документация, регистрация, информирование), методы привлечения инвестиций и организацию культурных мероприятий. Основными участниками станут работники экономических, информационных и коммунальных отделов из районных администраций, городских и сельских советов Полесского региона.

Среди наиболее интересных направлений углубления двустороннего сотрудничества польские партнеры отмечают высокий потенциал проектов по улучшению уровня энергосбережения на социальных объектах и коммунальных предприятиях, внедрение эффективных методов управления органами местного самоуправления и сертификация органов управления по международным стандартам ІSО 9000, налаживание связей между конкретными предпринимателями и инвесторами, а также, безусловно, культурный обмен.