Впервые в Украине 6 и 7 июня 2009 года состоится Первый международный фестиваль «Ретрофест»

6 и 7 июня 2009 года в древнем украинском городе Каменец-Подольский на берегах реки Смотрич состоится Первый международный фестиваль «Ретрофест».

Подобные фестивали чрезвычайно популярны за рубежом и с успехом проходят во многих городах Европы. Они не только привлекают множество туристов, но и становятся настоящим праздником для всех участников и гостей, удовлетворяя любопытство молодежи и ностальгию старшего поколения. Это не статичная демонстрация автомобилей, а настоящее активное действие, где каждый желающий может прожить день в стиле ретро. «Ретрофест» - это фестиваль хорошего вкуса и приятных воспоминаний.

«Ретрофест» это:

● выставка старинных автомобилей и репликаров - от классики до безумия;

● ретроавтопробег “Від фортеці до фортеці” (Каменец-Подольский ― Хотин ― Каменец-Подольский);

● любимые песни караоке (от 20-х до 80-х);

● стильная «живая» музыка: джаз, твист, рок-н-ролл…

● танцы, танцы, танцы – буги-вуги, вальс, чарльстон…

● конкурс ретрокостюмов;

● незабываемый праздничный фейерверк над стенами Старой крепости;

● и ще много приятных сюрпризов.

Организаторы: Клуб поклонников ретро и репликаров «Дикси-ретро» и Подольский автомобильный клуб. Фестиваль проводится при поддержке Каменец-Подольского городского совета и Комитета по делам семьи, молодежи и спорта.

Генеральный информационный спонсор: телеканал «М2 Эстрада». Специализированный автомобильный спонсор: журнал Autobild. Партнеры фестиваля: сеть заправочных станций ОККО, журнал Autobild. Все ведущие, фестивальное агентство «Ратуша» (г. Каменец-Подольский), РА “ОГО” (г. Хмельницкий). Принимают отель «7 дней» и отель «Ксения».

Фестиваль планируется проводить ежегодно.

«Ретрофест»: празднуй в стиле!

Представителям СМИ необходима аккредитация. Для оформления аккредитации на Первый международный фестиваль "Ретрофест", нужно заполнить анкету (http://dixi-retro.com/docs/zayavka-zmi.rtf) и отправить на e-mail: press@retrofest.org или на факс +38 044 250 6920. Подробнее на сайте http://www.dixi-retro.com/actions.htm.

Контактное лицо:

+38 067 994 1662, w_eva@retrofest.org