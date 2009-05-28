Мнение украинских граждан о политике и политиках

Центр социальных исследований “София” с 13 по 22 мая 2009 г. провел опрос взрослого населения Украины. Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признаками. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Экономическая ситуация является источником массового недовольства и социального напряжения в стране. Почти все (94,2%) опрошенные характеризуют экономическую ситуацию как „плохую” или „скорее плохую, чем хорошую”. Причем однозначно „плохой” экономическую ситуацию считают 59,7% респондентов. „Хорошей” или „скорее хорошей, чем плохой” считают экономическую ситуацию только 4,1% респондентов. (Не определились с ответом - 1,7%).

В массовом сознании доминируют пессимистические мнения относительно перспективы улучшения ситуации. Практически половина (47,9%) опрошенных считает, что кризис в Украине еще только набирает силу, что экономическая ситуация в дальнейшем будет ухудшаться. Треть (36,2%) респондентов придерживается мнения, что сейчас – разгар (пик) кризиса, но дальнейшего ухудшения экономической ситуации уже не будет. И только 6,6% опрошенных уверены, что кризис уже заканчивается, а экономическая ситуация постепенно нормализуется. (Не определились с ответом - 9,3%).

Вопреки оптимистичным заявлениям властей, мало кто надеется на преодоление экономического кризиса в ближайшее время. Почти половина (45,9%) опрошенных высказали мнение, что улучшение экономической ситуации произойдет только через несколько лет. Четверть (24,0%) респондентов считают, что кризис удастся преодолеть в следующем годе. И лишь 13,6% опрошенных высказали надежду, что улучшение состоится в текущем году. (Не определились с ответом - 16,5%).

Общество все сильнее испытывает потребность в переменах. Большинство (58,1%) опрошенных придерживается мнения, что украинское общество сейчас более всего нуждается в кардинальных изменениях и, прежде всего, - в смене политического руководства. Тех, кто считает, что общество сегодня нуждается в стабильности, - значительно меньше (34,9%). (Не определились с ответом - 7,0%).

Такие показатели можно считать критическими для общества. Недовольства, возникающие на почве экономических неурядиц, могут стать катализатором политизации общественных настроений и дальнейшего обострения политической ситуации в стране.

В массовом сознании существуют разные точки зрения по поводу того, какие сейчас необходимы меры по нормализации политической ситуации в стране. Чаще всего высказывается мнение о необходимости проведения одновременно внеочередных парламентских и президентских выборов (указали 30,1% опрошенных). Кроме того, часть респондентов считает уместным проведение отдельно или внеочередных президентских, или внеочередных парламентских выборов (указали соответственно 10,5 и 4,4% респондентов). Таким образом, в поддержку тех или иных досрочных выборов совокупно выступает почти половина (45,0%) опрошенных.

Менее популярной является идея принятия новой Конституции (указали 14,0% респондентов).

Меньше всего сторонников – создания широкой парламентской коалиции с участием фракций БЮТ и Партии регионов. Такой путь нормализации политической ситуации поддерживают 9,2% респондентов.

Украинские граждане в целом скептически оценивают целесообразность сотрудничества БЮТ и Партии регионов. Большинство (56,1%) опрошенных считают, что сотрудничество Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов невозможно из-за различия их политических позиций. Только 23,1% респондентов высказали мнение, что БЮТ и Партия регионов должны работать вместе, чтобы обеспечить единство и стабильность в стране. (Не определились с ответом - 20,8%).

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то наилучшие шансы попасть в парламент имели бы Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, КПУ, Блок Литвина и Блок Арсения Яценюка (условное название). Среди всех опрошенных за Партию регионов готовы проголосовать 24,1% респондентов, за Блок Юлии Тимошенко - 16,6%, за Блок Арсения Яценюка - 12,8%, за КПУ - 4,8%, за Блок Литвина - 3,1%. Определенные шансы также имеют ВО „Свобода” (2,1%) и Народный союз „Наша Украина” (1,8%). Другие партии имеют меньше 1% сторонников (в каждом отдельном случае).

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то за В.Януковича проголосовали бы 24,8% опрошенных, за Ю.Тимошенко - 16,6%, за А.Яценюка - 14,7%, П.Симоненко - 3,7%, за В.Литвина - 3,5%, за В.Ющенко - 2,1%, за О.Тягныбока - 1,3%, за А.Гриценко - 1,1%, за С.Тигипко - 1,0%. Другие политики имеют меньше 1% сторонников (в каждом отдельном случае).

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, то лучшие шансы победить имел бы В.Янукович. За него готовы проголосовать 35,0% опрошенных, а за Ю.Тимошенко - 29,6%.

Более подробно результаты исследования представлены на сайте

ЦСИ „София” (http://www.sofia.com.ua/page3.html)