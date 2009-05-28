Руководители ряда музеев Украины заявляют, что в них никто не отбирает фонды для «Художественного арсенала»

Киев. 28 мая. УНИАН. Руководители ряда украинских музеев заявляют, что музейные предметы из их фондов отбираются в «Художественный арсенал» только для временного экспонирования на выставке «Древо Украины».

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, руководители музеев опровергли информацию, распространенную заместителем Председателя Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО об «ограблении музеев в интересах недостроенного «Художественного арсенала».

Так, директор Музея украинского декоративного искусства Адриана ВЯЛЕЦ подчеркнула, что участие музеев в выставке «Древо Украины» является исключительно добровольным сотрудничеством. «Я со всей ответственностью заявляю, что давления на меня нет, на меня давить нельзя, я слишком свободный человек, чтобы на меня давили. Более того, я считаю своей обязанностью как музейника войти в этот проект и направлять его в то русло, которое нужно именно для музеев», - отметила А.ВЯЛЕЦ.

Директор историко-археологического музея трипольской культуры «Древняя Аратта-Украина» Александр ПОЛИЩУК подчеркнул, что эта выставка будет работать год, и именно на это время будут передаваться экспонаты из музеев для выставки. Сама идея выставки заключается в необходимости создать общую музейную экспозицию, которая будет “показывать уровень территории, на которой мы проживаем и то что создалось на этой территории за последние 20 тысяч лет, и что позволит утверждать, что именно на территории Украины родилась духовно и сакрально все европейское сообщество белой расы».

Директор Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара» Петр ГОНЧАР отметил, что люди, которые высказываются против «Художественного арсенала» не заботятся о сохранении культурных ценностей, а «о том, кому будут принадлежать эти помещения». Также, он назвал цинизмом использования таких тем в «политических разборках».

Заместитель генерального директора по музейной работе ГП «Художественный арсенал» Таисия СИДОРЧУК заметила, что Министерство культуры и туризма разослало предложение о предоставлении своих экспонатов для выставки практически всем украинским музеям. При этом заявило о своем желании лишь тридцать из них. “Если бы каждый чувствовал пресс и диктат или министра или Министерств культуры, то видимо под козырек взяли бы все музеи – этого нет, есть лишь добрая воля и желание», - подчеркнула Т.СИДОРЧУК.

Как известно, 21 мая заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что ситуацию, которая сложилась вокруг музейного комплекса «Художественный арсенал», рассмотрит парламентский Комитет по вопросам культуры и духовности.

Вице-спикер отметил, что считает полезным парламентский контроль за ситуацией, которая сложилась вокруг строительства «Художественного арсенала». «Необходимо понять логику и концепцию функционирования этого музея и сделать невозможным разворовывание музейных экспонатов в случае организации выставки к дню Независимости Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, недавно Министерство культуры и туризма начало «кампанию по передаче музейных предметов и музейных коллекций из заведений культуры Украины в «Художественный арсенал». «Каждый руководитель, прежде всего известных украинских музеев, получил письмо от министра культуры Василия ВОВКУНА, в котором речь идет о том, что до 25 апреля этого года они должны направить списки отобранных экспонатов с их атрибуцией и фотографиями для передачи в «Художественный арсенал» и что такое действие осуществит «прорыв в развитии отечественного культурно-художественного и музейного дела, послужит консолидации политических и общественных сил Украины, улучшению международного имиджа государства», говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство культуры и туризма по поводу распространенной Н.ТОМЕНКО информации отметило, что музейные предметы из фондов действующих украинских музеев собираются в «Художественный арсенал» лишь для временного экспонирования на выставке «Древо Украины» и о передаче на постоянной основе речь не идет.