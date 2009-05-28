Лаборатория Касперского объявила о выводе на украинский рынок комплексного решения для защиты смартфонов

Киев. 28 мая. УНИАН. Ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программмного обеспечения, хакерских атак и спама – компания «Лаборатория Касперского» объявила о выводе на украинский рынок комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства.

Об этом сообщил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Андрей СЛОБОДЯНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, новая версия Kaspersky Mobile Security 8.0 не имеет себе равных по уровню технологий и обеспечивает высокий уровень защиты от разнообразных угроз, возникающих перед пользователями смартфонов. Так, с помощью технологии SMS-Find владелец смартфона может определить точное местонахождение потерянного устройства (если оно поддерживает GPS). Отослав SMS с паролем на номер потерянного устройства, пользователь получит в ответ ссылку с точными координатами на карте Google Maps.

Кроме того, если смартфон был утерян или украден, модуль «Антивор» в Kaspersky Mobile Security 8.0 позволит владельцу дистанционно заблокировать доступ к смартфону или удалить все хранящиеся на нем данные, послав SMS с кодовым словом на номер утерянного устройства.

Если же SIM-карта устройства была заменена похитителем, реализованный в Kaspersky Mobile Security 8.0 модуль SIM-Watch незаметно отправит владельцу сообщение с новым телефонным номером устройства. Это позволяет осуществлять блокировку и очистку памяти смартфона даже при смене SIM-карты. Кроме того, правоохранительные органы могут выяснить личность похитителя смартфона по его телефонному номеру и вернуть устройство владельцу.

Также Kaspersky Mobile Security 8.0 позволяет создать «секретную папку» для особо важных документов: содержание этой папки шифруется, а доступ к ней осуществляется по паролю, заданному пользователем.

Модуль «родительского контроля», реализованный в Kaspersky Mobile Security 8.0, позволяет родителям ограничить звонки и SMS для телефона ребенка (например, на платные номера, сервисы для взрослых и т.д.). Если смартфон поддерживает GPS, упомянутая функция SMS-Find позволит родителям узнать, где находится их ребенок.

Kaspersky Mobile Security 8.0 также содержит улучшенный модуль защиты от спама. Спам-фильтр блокирует не только нежелательные сообщения, но и звонки, защищая пользователя от мошенников и навязчивой рекламы.

Антивирусный сканнер в Kaspersky Mobile Security 8.0 является лучшим в своем классе. Он контролирует файловую активность в режиме реального времени, а также осуществляет антивирусную проверку всего устройства по требованию.

Также встроенный в Kaspersky Mobile Security 8.0 сетевой экран (файервол) защищает от атак хакеров и программ-червей, внедряющихся через Bluetooth и Wi-Fi.

А.СЛОБОДЯНИК отметил, что новый программный продукт «Лаборатории Касперского» для защиты смартфонов разработан с учетом всех требований совместимости с операционными системами Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 и Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1.

Рекомендованная розничная цена на новую версию Kaspersky Mobile Security эквивалентна 30 долл. (включая НДС). Начиная с 26 мая, защитное решение можно купить в интернет-магазине на официальном сайте «Лаборатории Касперского».

Также А.СЛОБОДЯНИК добавил, что с начала июня начнутся продажи коробочной версии Kaspersky Mobile Security 8.0 в розничных магазинах.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – самый популярный в СНГ и крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании надежно защищают компьютеры и мобильные устройства более 250 млн. пользователей во всем мире, технологии используются в продуктах крупнейших мировых поставщиков программных и аппаратных решений.

«Лаборатория Касперского» является группой компаний с центральным офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств.