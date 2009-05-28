Украинские алкогольные напитки «Кропива» и «Горілочка» признаны лучшими на Международном дегустационном конкурсе в Каннах

Киев. 28 мая. УНИАН. Продукция группы компаний «ПетРус» - торговые марки «Горілочка» и «Кропива» - получили гран-при на десятом Международном дегустационном конкурсе “United Vodka-2009”.

Об этом сегодня, во время пресс-конференции в УНИАН сообщила президент и основатель компании «ПетРус» Людмила РУСАЛИНА.

По ее словам, конкурс проходил в рамках 62-го Каннского фестиваля. Л.РУСАЛИНА отметила, что по оценке жюри, «Горілочка» и «Кропива» (которая принадлежит ректору Киевского университета культуры и искусств Михаилу ПОПЛАВСКОМУ) составляют реальную конкуренцию мировой водке по качественным параметрам.

Она также заметила, что в состав жюри входили известные рестораторы, бармены и производители водочных напитков. «Дегустация водки проходила в закрытой обстановке, и то, что именно украинские торговые марки одержали победу, является большим достижением», - сказала Л.РУСАЛИНА.

По ее словам, для каждого производителя важно принимать участие в независимых рейтингах мирового уровня и одержать победу для того, чтобы потребители были уверены в высоком качестве продукции. «Еще приятнее, что награждение проходило во время проведения Каннского фестиваля, что позволяет представлять Украину и укреплять бизнес-связи», - сказала она.

В свою очередь, украинский модельер Диана ДОРОЖКИНА сказала, что входила в состав делегации, которая присутствовала на церемонии награждения в Каннах. Д.ДОРОЖКИНА отметила, что в результате этого визита была достигнута договоренность о представлении ее коллекции на показе мод в Каннах, что состоится в январе. Д.ДОРОЖКИНА сообщила, что представление коллекции будет проходить при поддержке компании «ПетРус».

Во время пресс-конференции ректор Киевского университета культуры и искусств М.ПОПЛАВСКИЙ, которому принадлежит бренд водки «Кропива», выразил удовлетворение, что этот продукт был высоко оценен международным жюри. «Я теперь буду с наслаждением пить уже теперь золотую «Кропиву», - сказал он.

М.ПОПЛАВСКИЙ сообщил, что водка «Кропива» делается на основе вытяжки из крапивы по старинному рецепту его матери. Кроме того, он сообщил, что часть средств от продажи водки «Кропива» будет идти на реализацию телевизионного проекта «Шаг к звездам».