Янукович, Тимошенко и Яценюк имели бы наибольшую поддержку, если бы выборы Президента состоялись в ближайшее время – исследование

Киев. 28 мая. УНИАН. Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то наибольшую поддержку избирателей получили бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр ЛЕВЦУН, представляя результаты социсследования, проведенного центром.

В частности, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 24,8% опрошенных, за Ю.ТИМОШЕНКО – 16,6%, за А.ЯЦЕНЮКА – 14,7%.

При этом лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО готовы поддержать 3,7%, Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 3,5%, нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО – 2,1%, лидера “Свободы” Олега ТЯГНИБОКА – 1,3%, экс-министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,1%, Сергея ТИГИПКО – 1,0%. У Других политиков меньше 1% сторонников.

В то же время, подчеркнул А.ЛЕВЦУН, если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то лучшие шансы победить имел бы лидер Партии регионов.

За него готовы проголосовать 35% опрошенных, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 29,6%.

Руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» также отметил, что подавляющее количество населения скептически относится к возможности В.ЮЩЕНКО быть избранным на второй срок. В частности, 79,7% опрошенных убеждены, что таких шансов у него нет, 14,6% считают, что шансы небольшие, а 2,9% убеждены, что В.ЮЩЕНКО может во второй раз стать Президентом Украины.

Комментируя данные соцопроса, директор Центра социсследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что президентская кампания уже началась и начала ее Ю.ТИМОШЕНКО.

“Начало президентской кампании – это конкретные шаги. В этом смысле начало рекламной кампании на телевидении, ролики, начало работы с так называемыми социальными кластерами, сбор сельского старостата, подготовка так называемой новой “Юлиной тысячи” – это классические инструменты предвыборной работы со стороны власти”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом он добавил, что уже четко видно специфику этой игры – это новый популизм.

Социологическое исследование проводилось с 13 по 22 мая во всех областях Украины, Крыма, городах Киев и Севастополя. Всего опрошено 2013 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.