Эксперт Кушнирук просит Генпрокуратуру проверить факты нарушения бюджетного законодательства

Киев. 28 мая. УНИАН. Эксперт в области экономики Борис КУШНИРУК просит Генеральную прокуратуру Украины проверить факты нарушения бюджетного законодательства.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, соответствующее обращение он подал на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, которое зарегистрировано в Генпрокуратуре сегодня, 28 мая, под номером 13.

Эксперт просит Генпрокуратуру расследовать на предмет нарушения бюджетного законодательства тот факт, что Государственная таможенная служба нарушила действующее законодательство. Речь идет о перечислении Гостаможслужбой в специальный фонд бюджета около 2,53 млрд. грн. средств, которые должны перечисляться в общий фонд госбюджета.

По словам эксперта, такая операция была осуществлена с целью формирования ресурса для направления НАК «Нафтогаз Украины» авансом компенсации разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации субъектам хозяйствования. Госбюджетом-2009 предусмотрена такая компенсация на уровне 1,614 млрд. грн. Но, согласно официальному сообщению пресс-службы "Нафтогаза", объем перечисленной правительством компенсации составил 3,3 млрд. грн. «Это заявление пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» служит официальным подтверждением нецелевого использования правительством бюджетных средств как минимум в размере 1,7 млрд. грн.», - сказал Б.КУШНИРУК.

«Учитывая, что действия чиновников по незаконному использованию бюджетных средств наносят многомиллиардные убытки всем гражданам Украины, в том числе и мне лично, прошу, в случае возбуждения уголовного дела по предоставленным мною фактам, определить мой процессуальный статус как потерпевшего», - говорится в заявлении.

При этом Б.КУШНИРУК предположил, что его заявление «будет спущено на тормозах», а дальнейшая его судьба будет зависеть от результатов президентских выборов.