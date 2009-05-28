Эксперты заявляют о необходимости объединения всех парламентских сил для выхода страны из кризиса и принятия Конституции

Киев. 28 мая. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и его заместитель Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считают, что все политические силы, представленные в парламенте, должны объединиться не позже июня для выхода страны из кризиса и принятия Конституции.

Такое мнение В.БАЛА и А.ГОЛОБУЦКИЙ высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я считаю, что фактически все политические силы могли бы объединиться хотя по той одной причине, что если посмотреть на любую политическую силу, там сложно будет найти полный набор команды специалистов, которые могли бы обеспечить все сферы и направления, чтобы решать все вызовы и риски, которые сейчас стоят перед страной. И тут, мне кажется, должны быть и их желание, и добрая воля», - сказал В. БАЛА.

По его мнению, если политические силы сейчас не объединятся и не изменят необходимый для всех ветвей власти инструментарий через внесение изменений в Конституцию, то в течение ближайших 2-3 лет ситуация в стране будет еще менее стабильной. «У нас уже был один раз парад суверенитетов отдельных регионов, и не дай Бог, чтобы этот парад начался из-за нежелания признать, кто выиграл или не выиграл выборы», - пояснил эксперт.

В свою очередь А.ГОЛОБУЦКИЙ добавил, что в результате такого объединения политических сил необходимо сформировать антикризисное правительство. «Это могут быть профессионалы из любых политических сил, но понятно, что социальный блок, министерство ЖКХ, министерство здравоохранения, министерство молодежи и спорта, министерство финансов должны возглавлять профессиональные люди, которые готовы нести ответственность за то, что они делают», - уверен он.

При этом эксперт считает совершенно необязательным юридическое оформление парламентского большинства. «С легитимностью (нового большинства в результате объединения политсил – УНИАН) нет никаких проблем. Они просто проголосуют большинством голосов новую Конституцию. Все. Вопрос снят», - допускает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

«В этой ситуации речь идет не о переформатировании коалиции. Этот документ можно назвать как угодно – декларация, меморандум, но только не Универсал. Это слово лучше не употреблять. Они должны заявить о том, что берут на себя ответственность, пусть меняют регламент Верховной Рады, запускают это большинство и начинают нарабатывать изменения в Конституцию», - добавил В.БАЛА.

Эксперт убежден, что инициатива Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о немедленном объявлении конституционного референдума в ответ на такую консолидацию сил в парламенте является труднореализуемой. «Любой референдум должен быть легализован Верховной Радой. Тогда мы можем идти на любой референдум. Кроме того – на любой референдум нужны деньги. Я вообще не понимаю этих страшилок о том, что «это конец демократии»! Что является критерием демократии? Если нет должности Президента и он ее не занимает, и не сидит на Банковой в шикарных хоромах, то это уже конец демократии?», - поинтересовался В.БАЛА.