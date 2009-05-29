В Украине стартовал интерактивный конкурс талантов в сфере шоу-бизнеса «Формула хита»™.

Это великолепный шанс для талантливой молодежи проявить себя в шоу-бизнесе, создать стиль будущего, определить новое направление и стать звездой своего поколения!

Цель конкурса - организовать из талантливых конкурсантов команды настоящих профессионалов и научить их создавать ХИТ (видеоклип на будущую популярную песню – ХИТ). В создании видеоклипа будут задействованы таланты каждого номинанта. Все расходы по созданию видеоклипа, а также помощь профессионалов оплачивают организаторы конкурса.

Любой желающий может стать участником конкурса, зарегистрировавшись с 10 мая по 15 июля 2009 года на сайте проекта и выложив там свои работы. Участники конкурса могут регистрироваться как индивидуально, так и творческими коллективами. Каждая работа конкурсантов будет оцениваться профессиональным жюри:

вокал - Александр Стёганов;

танцы - Ольга Рыженко;

дизайн одежды – Андре Тан;

композитор и поэт – Руслан Квинта;

визаж и парикмахерское искусство – Евгений Калкатов;

модельное искусство – Наталья Ковалева;

авторское видео – Алексей Хорошко;

мультипликация – Сахалтуев Радна Филиппович.

По окончанию отборочного тура, жюри выберет по 100 работ в каждой номинации.

Процесс создания видеоклипа ХИТа будет сниматься на видео и освещаться на сайте конкурса, а также анонсироваться на телевидении. Зрители смогут голосовать за конкурсантов посредством смс-голосования с 15-го июля по 1-е сентября 2009 года. По результатам смс-голосования в финал попадут по три конкурсанта из каждой номинации, а также по одному конкурсанту по результатам голосования жюри. Из финалистов организаторы проекта сформируют команды, в каждую из которых войдет по одному представителю каждой номинации.

Финал конкурса пройдет в прямом эфире на телевидении или в он-лайн режиме на веб-сайте «Формулы хита»™. На суд профессионального жюри и зрителей команды представят созданный видеоклип ХИТа. Оцениваться работа будет по всем номинациям (вокал, текст песни, музыка, визаж, танцы, сценарий, использование модели, мультипликации, дизайн костюмов и т.п).

Финалисты проекта кроме бесценного опыта участия в конкурсе, совместной работы с профессионалами, выступлений в эфире, получат контракты на бесплатное обучение в ведущих профессиональных школах дизайна, аранжировки, танцев у лучших представителей украинского шоу-бизнеса и работу с ведущими продюсерскими агентствами и авторскими студиями.

Все подробности и регистрация участников на сайте www.fhit.tv

e-mail: info@fhit.tv

тел. 8 (044) 332 81 60