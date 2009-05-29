Соглашение об упрощении оформления виз не компенсировало негативные последствия изменений миграционных условий в Восточной Европе – эксперт

Киев. 29 мая. УНИАН. Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС не смогло компенсировать всех негативных последствий, которые предопределены изменениями миграционных условий в Восточной Европе за последние 8 лет, в первую очередь вступлением в Шенгенскую зону новых членов ЕС.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель директора Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Александр СУШКО по результатам исследования политики и практики выдачи виз гражданам Украины консульскими учреждениями стран ЕС после расширения Шенгенской зоны (21 декабря 2007 года) и вступления в силу Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС (1 января 2008 года).

Исследование проведено Центром мира, конверсии и внешней политики Украины и всеукраинского консорциумом общественных организаций “Европа без барьеров” при поддержке МФ “Возрождение”. Исследование проведено в два этапа (июль и ноябрь 2008 года) путем опроса респондентов на выходе из консульств.

“Соглашение не смогло в полной мере компенсировать негативы, предопределенные расширением Шенгенской зоны и таким образом усилением требований к заявителям со стороны новых шенгенских стран, которые раньше применяли либеральную практику и было очень легко получить визы”, - сказал О.СУШКО.

В то же время он отметил, что в ходе исследования было выявлено уменьшение общего количества отказов - до 8% (июль) и 6,6% (ноябрь), тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял в среднем 12-14%.

О.СУШКО отметил, что бесспорными “лидерами” по количеству отказов в предоставлении виз является Испания - 22% в июле и 15% в ноябре, Франция (10% и 15% соответственно) и Чехия (11,9% и 8,3%). Среди стран, чьи консульства отказывают реже других - Германия (2,5% в июле и 5% в ноябре) и Словакия (7,4% и 1,3% соответственно).

О.СУШКО отметил, что появление новых технологий обработки визовых заявок позволило консульским учреждениям некоторых стран-членов ЕС (преимущественно “старых”) сократить общий срок визовой процедуры и в известной степени преодолеть проблему очередей. Срок рассмотрения визовой заявки в “старых” шенгенских странах в более 50% случаев составляет до 1 недели. Срок ожидания заявителей в очередях возле консульств “старого Шенгена” в большинстве случаев не превышает 1 часа.

“Старые” шенгенские страны выдают 23,5% (июль) и 31,8% (ноябрь) многократных виз и 27% (июль) и 25,7% (ноябрь) бесплатных виз, что в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы. Больше всего многократных виз выдают консульства Италии (36% в июле и 67% в ноябре) и Германии (23% и 60% соответственно). Среди “новых” шенгенских стран больше всего многократных виз выдают консульства Венгрии (55% и 68% соответственно) и Польши (45% та43%). Меньше всего многократных виз выдают консульства Греции (7% и 10% соответственно).

О.СУШКО также сообщил, что в большинстве случаев ситуация с получением виз в “новых” шенгенских странах является хуже, чем в “старых”, в частности, относительно времени, проведенного в очередях и продолжительности процедуры ожидания решения.

Также увеличивается удельный вес лиц, которые вносят дополнительные платежи посредникам. 23% (июль) и 40% (ноябрь) заявителей “старых” шенгенских стран свидетельствуют о необходимости оплатить дополнительные средства посредникам, в результате чего общие расходы на визовую процедуру превышают 60 евро вместо предельной суммы в 35 евро.

Исследование показывает, что в случае отказов в предоставлении визы в 2/3 случаев в июле и 1/3 в ноябре респондентам не объяснили причин отказа.

По словам О.СУШКО, продолжительность действия многократных виз в большинстве случаев не превышает 1-3 месяца, что существенно снижает их практическую стоимость Только 13-15% выданных многократных виз имеют продолжительность действия свыше 6 месяцев. Опрос также не зафиксировал уменьшения количества документов, которые требуются консульствами от заявителей, что ставит под сомнение качество выполнения ст.4 Соглашения, которая регламентирует исчерпывающий перечень документов в подтверждение цели визита для отдельных категорий граждан. Кроме того, исследование показало, что абсолютное большинство украинцев, путешествующих в страны Западной Европы (около двух третей) являются жителями Киева, тогда как среди путешествующих в страны Центральной и Восточной Европы значительную часть составляют жители регионов, в первую очередь, приграничных с ЕС. Больше всего в страны ЕС путешествует молодежь в возрасте до 30 лет.

Относительно соглашений о местном приграничном движении, то, как отметила директор Регионального филиала Национального института стратегических исследований в г.Ужгороде Светлана МИТРЯЕВА, соответствующее соглашение со Словакией является жестче, чем соглашение с Венгрией. “При заключении соглашений о местном приграничном движении Украина и страны ЕС должны иметь консолидированную позицию относительно внедрения единой формы местного приграничного движения для более эффективного использования этого инструмента. Она считает целесообразным создание совместной зоны местного приграничного движения - “малого Шенгена” в рамках Карпатского еврорегиона, где бы использовался один разрешительный документ на местное приграничное движение, выданное в одной из стран Карпатского еврорегиона.

Всего в ходе исследования опрошены 840 респондентов, которые подавали документы на получение виз в консульские учреждения 11 стран Шенгенской зоны, расположенные в Киеве и других регионах Украины. Выборка охватывает только заявителей, которые самостоятельно проходили весь путь получения визы.