Руководители ОКУП выступают за современную систему коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права

Киев. 29 мая. УНИАН. Руководители организаций коллективного управления (ОКУП) выступают за создание современной системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Они считают, что создание современной системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав является важным направлением на пути построения в Украине гражданского общества.

Как отметил директор объединения предприятий “Украинская Лига Музыкальных прав” Алексей ГУМЕНЧУК, европейские страны создавали такую систему веками. Именно поэтому, по его словам, законодательное совершенствование в сфере авторского права и смежных прав является одним из необходимых элементов на пути интеграции Украины в Европейский Союз. Руководители организаций коллективного управления отметили, что на данное время в Украине авторами, исполнителями, производителями фонограмм создано 13 организаций коллективного управления. Благодаря мерам, осуществленным Государственным департаментом интеллектуальной собственности, с 2003 года началась активизация деятельности ОКУП. Сумма собранного ОКУП вознаграждения за последние годы увеличилась почти в 5 раз. Но потенциал Украины значительно больше, и потому руководители организаций коллективного управления считают, что государству еще нужно многое сделать в этом направлении. А.ГУМЕНЧУК сообщил, что в прошлом году в Украине за публичное использование произведений, фонограмм и исполнений было собрано лишь 30 млн. грн., в то время как в Голландии – более 200 млн. евро. Они также отметили, что основную часть в общей сумме вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав составляет вознаграждение, которое собирается в сферах публичного исполнения (заведения торговли, общественного питания, бытового, транспортного и гостиничного обслуживания) и публичного вещания (телерадиоорганизации, провайдеры программной услуги).

Руководители организаций коллективного управления отметили, что сегодня сложилась ситуация, когда пользователи вообще уклоняются от уплаты ОКУП соответствующего вознаграждения за использование произведений. Для обеспечения выплаты авторского вознаграждения телерадиокомпаниями, кафе, барами, ресторанами, гостиницами планируется в сотрудничестве с владельцами авторского права и смежных прав существенное усиление контроля со стороны правоохранительных и контролирующих органов над своевременным заключением отмеченными выше субъектами предпринимательской деятельности договоров с ОКУП на выплату авторского вознаграждения за использование объектов авторского права или смежных прав.