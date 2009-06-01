Kaspersky Lab объявляет о выходе Kaspersky Mobile Security 8.0 – комплексного решения для защиты смартфонов

«Лаборатория Касперского», ведущий производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, объявляет о выходе комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства.

Новая версия Kaspersky Mobile Security 8.0 не имеет себе равных по уровню технологий и обеспечивает беспрецедентный уровень защиты от разнообразных угроз, встающих перед пользователями смартфонов. Например, с помощью технологии SMS-Find вы можете обнаружить точное местонахождение потерянного смартфона (если устройство поддерживает GPS). Отослав SMS с паролем на номер потерянного устройства, пользователь получит в ответ ссылку с точными координатами на карте Google Maps.

Если смартфон был утерян или украден, модуль «Антивор» в Kaspersky Mobile Security 8.0 позволяет владельцу дистанционно заблокировать доступ к смартфону или удалить все хранящиеся на нем данные, послав SMS с кодовым словом на номер потерянного устройства.

Если же SIM-карта устройства была заменена похитителем, реализованный в Kaspersky Mobile Security 8.0 модуль SIM-Watch незаметно отправит владельцу сообщение с новым телефонным номером устройства. Это позволяет осуществлять блокировку и очистку памяти смартфона даже при смене SIM-карты. Кроме того, правоохранительные органы могут выяснить личность похитителя смартфона по его телефонному номеру и вернуть устройство владельцу.

Также Kaspersky Mobile Security 8.0 позволяет создать «секретную папку» для особо важных документов: содержание этой папки шифруется, а доступ к ней осуществляется по паролю, заданному пользователем. Пока телефон активно используется, каждый раз вводить пароль для доступа в папку не нужно. Однако после определенного периода для доступа к «секретной папке» вновь потребуется пароль.

Модуль «родительского контроля», реализованный в Kaspersky Mobile Security 8.0, позволяет родителям ограничить звонки и SMS для телефона ребенка (например, на платные номера, сервисы для взрослых и т.д.) Если смартфон поддерживает GPS, упомянутая функция SMS-Find позволит родителям узнать, где находится их ребенок.

Kaspersky Mobile Security 8.0 также содержит улучшенный модуль защиты от спама. Спам-фильтр блокирует не только нежелательные сообщения, но и звонки, защищая пользователя от мошенников и от навязчивой рекламы. Новая версия программы может работать в режиме белого списка (принимаются звонки и сообщения только от разрешенных контактов) или в режиме черного списка (принимаются звонки и сообщения со всех номеров, кроме запрещенных).

Антивирусный сканнер в Kaspersky Mobile Security 8.0 – по-прежнему лучший в своем классе. Он контролирует файловую активность в режиме реального времени, а также осуществляет антивирусную проверку всего устройства по требованию. Все опасные объекты удаляются или помещаются в карантин. Эффективность обнаружения и удаления новых вредоносных программ обеспечивается за счет регулярного обновления антивирусных баз через различные каналы связи, включая синхронизацию с ПК.

Встроенный в Kaspersky Mobile Security 8.0 сетевой экран (файервол) защищает от атак хакеров и программ-червей, внедряющихся через Bluetooth и Wi-Fi.

Новый программный продукт «Лаборатории Касперского» для защиты смартфонов разработан с учетом всех требований совместимости с Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 и Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1.

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» – самый популярный в России и крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании надежно защищают компьютеры и мобильные устройства более 250 млн пользователей во всем мире, технологии используются в продуктах крупнейших мировых поставщиков программных и аппаратных решений. «Лаборатория Касперского» является группой компаний с центральным офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств. Подробнее о компании можно узнать по адресу: http://www.kaspersky.ru.