«Национальная правовая палата» обратилась в Генпрокуратуру за правовой квалификацией действий налоговой милиции

Киев. 1 июня. УНИАН. Глава адвокатского объединения «Национальная правовая палата», член Социалистической партии Владимир ГОШОВСКИЙ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую квалификацию действиям налоговой милиции, которая, по его словам, 29 мая заблокировала работу объединения и незаконно держала под стражей более 15 работников

«Национальной правовой палаты» в течение 10 часов.

Об этом В.ГОШОВСКИЙ сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 29 мая около 11 часов до 20 работников налоговой милиции ворвались в адвокатское объединение, не предъявив при этом документов на проведение следственных действий, и силой захватили и удерживали работников адвокатского объединения до 21 часа. Налоговики заблокировали вход в помещение, провели изъятие документов и обыск помещения.

«После того, как налоговики покинули помещение, мы нашли следы взломов и проникновения в мой кабинет», - говорит В.ГОШОВСКИЙ. По его словам, районный наряд милиции зафиксировал следы взлома сейфа, украденный винчестер, на который записывалась информация камер внутреннего и внешнего наблюдения.

В.ГОШОВСКИЙ отметил, что после действий налоговиков он выявил также приборы для прослушивания.

«О том, что проводилось в «Национальной правовой палате», у нас на сегодня нет официальной информации», - сказал он.

В качестве возможной причины таких действий налоговой милиции В.ГОШОВСКИЙ называет ошибку адресом, попытку раскрыть адвокатскую тайну по делам, которые ведет «Национальная правовая палата», или же политический аспект. В частности, юрист отметил, что непосредственно в его кабинете велся разговор о создании единого блока левых политических сил. «Мы также сегодня обнаружили, что был украден сервер, на котором находились документы партии», - сказал он.