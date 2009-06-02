10 лет с “М-м Данон»

Киев, 1 июня 2009 - В мае в украинском ТВ эфире появились 2 новых ролика Данон, разработанных и снятых Виллард груп в партнерстве с отделом маркетинга Данон Украина. Оба ролика достаточно смелые и необычные для Данон

«М-м Данон» – ролик о новой дисконтной программе, посвященной 10-летию Данон в Украине, «Веселый пастушок» – лончевый ролик нового молочного бренда.

Ролик «Веселый пастушок» представляет семью молочных продуктов, производимых Данон в Херсоне. Это добрая история о мальчике, который очень любит свою корову и по-своему пытается ее развеселить – чтобы она давала лучшее молоко. Режиссер Владимир Тихий снял историю в традициях украинского поэтического кино. Ролик получился теплым, душевным, что помогает передать натуральность продукта. Этому способствовал исполнитель главной роли 9-летний Саша из села Гореничи Киевской области, который был органичен и не наигран. Он не боялся ни коровы, ни камеры, настолько старательно играл на дудочке, что корова неожиданно выдала несколько балетных «па», которые вошли в ролик.

Ролик «М-м Данон» создан на основе знаменитого даноновского рекламного джингла, на этот раз джингл как бы выходит за границы рекламы, идет «в народ», исполняется разными потребителями продукции, каждым – в его собственной манере. Менеджер проекта в компании Данон Мария Зуева говорит: «С помощью агентства мы попытались сказать, что Данон – это креативная компания, способная воспринимать новые смелые идеи. Наш ролик – украинский ответ Бегбедеру, автору «99 франков».

Ролик «М-м Данон» – своеобразная ода Данон в честь его 10-летия в Украине, пролог к замечательной новости – известию о 15%-ной скидке на продукты.

“Более 10-ти лет Данон является одним из важнейших клиентов Виллард груп. С помощью агентства на украинский рынок вышли основные продукты Данон (в порядке выхода): Даниссимо, Активиа, Растишка, Актимель, Живинка. Мы ценим и гордимся нашим долгосрочным партнерством с Данон и надеемся, что следующее десятилетие в Украине будет для Данон и Виллард груп столь же успешным”, - отметила Татьяна Патокова, исполнительный вице-президент компании Виллард груп.

Полная версия роликов доступна на: http://www.twgworld.com/video/Pastushok_25s_12.05.09.mpeg

http://www.twgworld.com/video/Danon_Zivinka-Big1-720x576_2k.mpg

****

Willard - рекламное и PR-агентство полного цикла с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. Основанное в 1997 году, сегодня агентство насчитывает более 100 сотрудников, которые предоставляют высокопрофессиональные услуги в области рекламы, BTL-активностей, связей с общественностью и правительством, тренингов и издательского дела.

Пресс-служба Willard

Анна Сердюк

anna.serdyuk@twg.com.ua

+38 050 331 34 76