Болгарский морской флот заявляет о нарушении Украиной межправительственного соглашения по эксплуатации паромной переправы

Киев. 2 июня. УНИАН. Болгарский морской флот заявляет о нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Республика Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина).

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель направлений паромных перевозок Болгарского морского флота Иван ВЫЛЧЕВ.

По его словам, поводом к такому заявлению служит то, что с 8 мая т.г. в Ильичевском порту простаивает болгарский паром «Герои Севастополя». «Паром «Герои Севастополя», прибывший из Варны 8 мая по согласованному графику, должен был 9 мая по согласованному графику пойти на Поти, а этот паром на сегодня еще стоит в порту Ильичевск и не обрабатывается портом и украинской железной дорогой. Это является грубым нарушением графика. При этом, за это время было обработано уже 6 паромов по направлению в Грузию, куда должен был пойти паром «Герои Севастополя», - сказал он. Как добавил И.ВЫЛЧЕВ, из этих шести рейсов три осуществил паром «Грейсфальд», перевозки на котором не подпадают под действие межправительственного соглашения, тем самым он уводит грузы от основных судов, работающих по соглашению.

«Нам не ответил никто, в чем проблема и почему паром не обрабатывается, поэтому мы обратились в компетентный орган – Министерство транспорта Болгарии. Министр транспорта написал письмо министру транспорта Украины, на которое до сих пор ответа нет», - сказал И.ВЫЛЧЕВ. По его данным, также нет ответа от украинского МИД на две ноты, направленные Посольством Болгарии.

По данным И.ВЫЛЧЕВА, проблемой может быть то, что украинская судоходная компания «Укрферри» с 1 мая прекратила аренду для пользования вагонами железных дорог от имени пароходства

«Болгарский морской флот». В то же время, как сообщил он, от «Укрзализныци» не поступает четких ответов на запросы, также не удается согласовать проблему с «Укрферри».

По данным И.ВЫЛЧЕВА, на пароме уже заканчивается провизия, однако пока собственники не намерены

возвращать его в Варну, надеясь на урегулирование проблемы и на отправку по назначению – в Поти. При этом И.ВЫЛЧЕВ не исключает возможности, что проблема будет урегулироваться на правительственном уровне. По его словам, Болгарский морской флот уже поднял этот вопрос перед правительством Болгарии.

Как сообщил он, из-за простаивания одного парома в сутки теряется свыше 10 тыс. долл., следует учитывать, что простаивает и второй болгарский паром – в Варне, откуда он не может отбыть из-за угрозы простаивания в Украине. В то же время, И.ВЫЛЧЕВ рассчитывает на решение вопроса. По его данным, в соответствии с межправительственным соглашением, в течение календарного года паромы стран-участниц соглашения должны выполнять одинаковое количество рейсов, доходы распределяются

путем разделения в соответствии с количеством рейсов.

Справка УНИАН. Железнодорожная паромная переправа между портами Варна (Республика Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина) работает в соответствии с межправительственным соглашением от 1999 г. между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации. Болгарская сторона представлена в соглашении Национальной компанией «Болгарские железные дороги», Болгарским паромным комплексом и пароходством «Болгарский морской флот», Украина – «Укрзализныцей», СК «Укрферри», ИМТП, грузинская сторона – департаментом железнодорожного транспорта Грузии, портами Поти и Батуми.

Сама переправа открыта еще в 1978 г.