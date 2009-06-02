Правозащитники призывают общественность не допустить "узурпации" власти двумя политсилами в ВР

Киев. 2 июня. УНИАН. Правозащитники призывают общественность не допустить "узурпации" власти Партией регионов и БЮТ в Верховной Раде.

Это сегодня на пресс-конференции в УНИАН подчеркнули общественный и политический деятель, правозащитник, народный депутат нескольких созывов Степан ХМАРА и председатель общественной организации “Киевское юридическое общество” Олег БЕРЕЗЮК.

“То, что сейчас происходит в наших властных верхах, называется подготовкой к антиконституционному ползучему перевороту”, - сказал С.ХМАРА, добавив, что в последнее время уже никто не скрывает подготовку к созданию коалиции Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

По его убеждению, “любой ценой они хотели бы создать такое большинство в Верховной Раде, при котором можно было бы легко поломать Конституцию, как они себе считают, и таким образом надолго узурпировать власть на двоих”.

“Они хотят изменить Конституцию так, чтобы не нужно было идти на выборы Президента к народу”, - подчеркнул правозащитник.

По его словам, это связано с тем, что “ТИМОШЕНКО понимает, что на всенародных выборах ей ничего не “светит” из-за ухудшения экономической ситуации в государстве”.

“Бесспорно, эти события происходят не без влияния внешнего фактора, откровенно говоря – кремлевского руководства, которое заинтересовано, чтобы в Украине была узурпирована власть двумя пророссийскими, антиукраинскими силами...”, - отметил правозащитник, подчеркнув, что “общественность и правоохранительные органы должны активно вмешиваться в эти процессы...”.

С.ХМАРА отметил, что “это все происходит под демагогией и якобы с целью борьбы с кризисом”. “Это явная, откровенная ложь. Потому что сегодня Кабмин в который раз не подал в Верховную Раду свою программу борьбы с кризисом. И “регионы” молчат, то есть их уже не интересует...”, - констатировал С.ХМАРА.

В свою очередь О.БЕРЕЗЮК обратил внимание на политико-правовые аспекты создания широкой коалиции.

“В ст. 5 Основного закона говорится о том, что “единственным источником власти в Украине является народ”. Там же сказано, что право определять и изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу Украины, и не может быть узурпировано государством или его органами”, - отметил правозащитник.

В связи с этим он подчеркнул, что, в соответствии с действующим законодательством, все изменения к Конституции, принятые парламентом, должны утверждаться на всеукраинском референдуме.

“Если Верховная Рада превысит предоставленные ей законом полномочия, это будет узурпацией государственной власти. И здесь должны действовать и Президент, и прокуратура, и Служба безопасности Украины”, - резюмировал О.БЕРЕЗЮК, подчеркнув, что сегодня каждый гражданин Украины должен внимательно следить за ситуацией, происходящей в стране.

“Это наша страна. И мы сами должны определять, какой она должна быть”, - убежден О.БЕРЕЗЮК.