Избрание Президента в ВР является непопулярным, но вынужденным путем ради стабилизации ситуации в Украине – эксперты

Киев. 3 июня. УНИАН. Избрание Президента Украины в Верховной Раде является непопулярным, но вынужденным путем ради достижения политической стабильности в Украине и преодоления экономического кризиса.

Такое мнение высказали украинские политические эксперты сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По убеждению директора Центра политического маркетинга Василия СТОЯКИНА, создание широкой коалиции между Партией регионов и Блоком Юлии ТИМОШЕНКО как вариант для преодоления политического кризиса является очень плохим.

“Также возможный перенос выборов в парламент встретит, мягко говоря, недовольство общественности”, - считает политолог.

В то же время, по его мнению, Украина сегодня оказалась в такой ситуации, когда никакого лучшего варианта просто нет. Он отметил, что альтернативы, которые предлагает действующий Президент, “даже рассматривать не хочется, учитывая его рейтинг доверия”.

“Приходится... согласиться, что тот вариант, который предлагают Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, является лучшим и более актуальным, по крайней мере, он может быть реализован”, - сказал В.СТОЯКИН, отметив, что сегодня украинцы очутились в безвыходной ситуации, из-за чего необходимо или уступить какую-то часть привычных демократических традиций – в пользу не менее демократических в конечном результате, или будет утрачена не только демократия, но государство в целом.

В свою очередь, политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института высшего образования Академии педагогических наук Украины Зореслав САМЧУК заявил, что относится к “осторожным сторонникам целесообразности создания большой коалиции”.

Он отметил, что такое развитие сценария является главной альтернативой для “того театра абсурда, который царит в Украине”. “Я имею в виду полный паралич исполнительной ветви власти, который тянется, по меньшей мере, с конца 2004 года”, - пояснил эксперт.

“Украина стремительно приближается к признакам государства, которое не состоялось. Сегодня мы попали в ситуацию, когда на самом деле можем не провести прямых всенародных президентских выборов. В условиях расшатанной, разбалансированной политической системы мы можем получить трех президентов”, - считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон ФИНЬКО.

По мнению эксперта, сегодня в Украине необходимо принять неприятные, непопулярные меры, которые спровоцируют недовольство общественного мнения, неприятие и сопротивление электората Партии регионов и БЮТ. Среди этих путей политолог определил создание большой коалиции между этими конкурирующими политическими силами.

В то же время А.ФИНЬКО отметил, что перенос выборов Президента в Верховную Раду, в соответствии с принципами права, в частности, международного, не является нарушением или сужением прав человека, а лежит в плоскости оптимизации организации власти.

По мнению директора компании “Социополис” Владимира ПОЛЯКОВА, избрание Президента в парламенте конституционным большинством голосов депутатов придаст главе государства большей легитимности, чем победа на всенародных прямых выборах с преимуществом в 1% голосов.