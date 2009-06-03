Президент не будет распускать парламент в случае создания коалиции БЮТ и Партией регионов - политолог

Киев. 3 июня. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет распускать парламент в случае создания коалиции БЮТ и Партией регионов.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Президент вряд ли будет так действовать. Если коалиция будет создана, то формально оснований для роспуска парламента нет, потому что есть коалиция», - сказал В.КАРАСЁВ.

Политолог считает, что такую мысль специально «подбрасывают» Президенту, чтобы он издал соответствующий указ, а затем его будут обвинять в том, что он нарушил Конституцию, и после этого начнется еще одна атака на Президента.

По мнению В.КАРАСЁВА, В.ЮЩЕНКО остается ожидать, чем все это закончится. “Пусть они сами себя дискредитируют. Нужно посмотреть, как отреагирует народ, нужно объединять сегодня людей, думающих о европейском будущем Украины”, - добавил эксперт.

Как считает В.КАРАСЁВ, по форме создаваемая коалиция БЮТ и Партии регионов выглядит как Коалиция соборности и возрождения, как изменение в избирательных процедурах. “Но по сути это не Коалиция возрождения и соборности, я ее называю КПЗ (укр. “коаліція проти змін”), - сказал он. В.КАРАСЁВ также назвал эту коалицию “закрытым акционерным обществом – ЗАО “КПЗ”.

По его словам, то, что сегодня происходит в закрытом режиме, - это фактически первое разделение новейшей демократической Украины между двумя политико-деловыми группировками.

“Они хотят сделать реванш элит, которые проиграли в 2004 году, которые проиграли в 2007 году, проиграли экономику, проиграли надежду избирателей”, - сказал он.

По словам политолога, коалиция БЮТ и Партии регионов вместо электоральной демократии предлагает реванш элит.

В.КАРАСЁВ также считает, что сегодня народ должен отреагировать на эту ситуацию и не допустить, чтобы этот “сговор” реализовался и у него отняли право выбора.

Как сообщал УНИАН, 2 июня народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что в случае создания широкой коалиции Президент В.ЮЩЕНКО сразу объявит досрочные выборы в Верховную Раду и главы государства.